Đokoviću, varalica si i lažov! Pominjao mu majku Dijanu i Srbiju - Novaka niko nije "jadnikom" osim njega

Britanski novinar Pirs Morgan nije se ustezao da žestoko vrijeđa Novaka i Dijanu Đoković, a sad se sjetio da "promijeni ploču" i da hvali Srbina...

Izvor: YouTube/Screenshot/Piers Morgan Uncensored/BBC/Screenshot

Kad mu je nešto potrebno, onda je njegova priča drugačija i onda niže pohvale na račun Novaka Đokovića. Kada to nije bio slučaj, "ispaljivao" je uvrede i skandalozne izjave o najvećem teniseru svih vremena. Mnogi će se brzo sjetiti da se, naravno, radi o britanskom novinaru Pirsu Morganu, koji se sada "iznenada" sjetio da bi mu intervju sa srpskim teniserom donio mnogo pa je počeo da ga hvali i da ga zove u svoju gledanu emisiju.

Međutim, Novak izvjesno neće prihvatiti taj poziv. Zašto? Zato što se Britanac nije libio da proziva javno i Novaka i njegovu majku Dijanu u prošlosti. Teško je da će srpski as baš da mu pređe preko toga i drugih postupaka i riječi i da mu učini emisiju gledanijom. Male su šanse da je zaboravio sve šta je o njemu pričao i pisao Morgan tokom prethodnih godina.

Vjerovatno i najgora stvar koju je Britanac uradio bila je ona kada je javno ismijavao Dijanu Đoković, pomenuvši njen tvit u jednoj svojoj objavi na društvenim mrežama. Bilo je to dok je Novak bio u pritvoru u Australiji, dok su se prema njemu ophodili kao prema najgorem kriminalcu zato što je odlučio da se ne vakciniše. Tada je Dijana objasnila da "Novak prolazi kroz torturu, uznemiravanje i da mu je teško". Na to se Pirs nadovezao i cinično ismijavao Noleta. "Jadnik. Zvuči mnogo gore od jednostavne vakcine za koju je potrebno par sekundi", napisao je Morgan.

Nije se na tome zaustavio. Smetalo mu je što je uopšte dobio dozvolu da uđe u Australiju i slavio je zbog njegove deportacije. Uživao je u tom detalju. "Varalica kovid-pravila, lažov za imigrantske formulare i ikona antivaksera Novak Đoković izgubio je posljednju žalbu protiv deportacije. Biće izbačen iz Australije, bez šansi da se takmiči na Australijan openu. To je dobro", poručio je Pirs.

MRŽNJA JOŠ OD OLIMPIJSKIH IGARA

Vidi opis Đokoviću, varalica si i lažov! Pominjao mu majku Dijanu i Srbiju - Novaka niko nije "jadnikom" osim njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Nije Pirs prozivao Novaka samo tokom 2022. godine i tokom svega što se dešavalo zbog korona virusa. Počeo je sa tim mnogo ranije, a žestoko ga je vrijeđao zbog Olimpijskih igara u Tokiju. Tada je Novak bio bijesan na sebe zbog poraza u polufinalu od Aleksandera Zvereva, kasnijeg šampiona, pa je onda zbog pravila morao da igra meč za bronzu. Tu je iz njega izbila sva frustracija, pa je na kraju ostao i bez te medalje pošto je Pablo Karenjo Busta odnio pobjedu.

Vidjelo se koliko je bijesan posebno u dva navrata. Jednom je reket bacio na tribine, drugi put je slomio reket o konstrukciju mreže, Španac je zahtijevao od sudije da kazni Novaka, a Pirs je sve to jedva dočekao kako bi mogao da slavi i da proziva srpskog asa u javnosti.

"Đoković se ponašao kao patetično razmaženo derište na Olimpijskim igrama. Lomio je rekete, prigovarao, bjesnio, pa se povukao iz meča miks dublova i to je koštalo njegovu partnerku medalje. Razočarao je svoje saigrače, navijače i svoju zemlju. Sramotne ludorije navodnog šampiona", napisao je Morgan tada aludirajući na to što se Novak povukao sa meča za treće mjesto u miks dublu gdje je trebalo da igra sa Ninom Stojanović.

KIRJOS MU ZAPUŠIO USTA

Izvor: Profimedia

Morgan sada ima svoju emisiju u koju dovodi mnoge zvijezde. Tako je recimo gost bio i Kristijano Ronaldo i tada je dao intervju zbog kog je kasnije dobio otkaz u Mančester Junajtedu jer je žestoko isprozivao klub. Nedavno je gost u emisiji kod Pirsa bio Nik Kirjos koji mu je zapušio usta.

Pokušao je Morgan da "pecne" Australijanca, ali se on nije dao. Podsjetio je Kirjosa na to da je nekada davno pričao da Novak ima "bolesnu opsesiju da ga svi vole", pa je upitan da li i dalje to misli ili se kaje zbog svojih riječi.

Imao je Nik spreman odgovor. "Da, istina je, rekao sam to. Mislio sam na to da bi uvijek gledao da ga publika voli, a nadam se da će slušati ovo, sada vidim da ga to ne zanima više. Izađe na teren i u redu mu je da bude negativac. Briga ga za to, kad ga nerviraju, nakon toga zaigra još bolje i ne mogu da ga pobijede. Prije je htio da ga vole, da navijači budu uz njega, a sada kada sluša sebe - prihvatio je tu ulogu anti-heroja. Zašto ga ne vole? Ne znam, možda zato što mnogo pobjeđuje. Isto mislim i da nije tako perfektna ličnost kao Federer ili Nadal, što ja volim", poručio je Kirjos.

(MONDO - N. S.)