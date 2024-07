Suspendovan još jedan reprezentativac Srbije! Mogao do medalje u Parizu, ali ne ide na Olimpijske igre!

Tim Srbije na Olimpijskim igrama biće oslabljen jer je Hetik bio jedan od aduta za osvajanje medalje.

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Srpski olimpijac Hetik Nikolajevič Cabolov (32) neće nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu, iako je prije gotovo godinu dana izborio plasman na to takmičenje! Ruski rvač slobodnim stilom koji od 2021. godine predstavlja Srbiju na najvećim takmičenjima suspendovan je, ali ne zbog pozitivnih doping testova već zbog izbjegavanja kontrole!

Kristijan Pajls, novinar portala "Flowrestling", tvrdi da je Cabolov "pao" na članovima 2.3 i 2.5, iako nikada nije imao pozitivan doping test. Ti članovi odnose se na izbjegavanje testiranja - odnosno "izbjegavanje, odbijanje ili nemogućnost davanja uzorka na testiranje, odnosno uticanje ili pokušaj uticanja na bilo koji dio kontrole dopinga."

Za sada nije poznato kada je Hetik Cabolov odbio da ponudi uzorke antidoping agenciji, ali je jasno da je on drugi reprezentativac Srbije koji zbog sankcija neće moći da nastupi u Parizu. Prije rvača je kaznu dobio plivač Uroš Nikolić, koji je trebalo da pliva u srpskoj štafeti. Ipak, reprezentativci su i bez Uroša isplivali sjajnu trku na Evropskom prvenstvu u Beogradu gdje su stigli do zlata, pa se od njih očekuje mnogo i u Parizu.

Sa druge strane, Hetik Cabolov bio je jedan od aduta Srbije za medalju na Olimpijskim igrama ovgo ljeta. Svojevremeno je kao predstavnik Rusije osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u kategoriji do 70 kilograma i srebro na Svjetskom prvenstvu 2017. godine u kategoriji do 74 kilograma. Srbiji je donio bronzu na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 2023. godine u kategoriji do 79 godine, a nekoliko mjeseci kasnije u Beogradu je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu u kategoriji do 74 kilograma i to mu je bila "karta" za Pariz.

(MONDO)