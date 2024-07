"Đoković je i dalje Supermen!" Alkaraz pričao o Novaku, pa dobio pitanje koje su svi čekali: Uživam, vidjećemo!

Karlos Alkaraz iznio je niz pohvala na račun Novaka Đokovića poslije finala Vimbldona.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković stao je na posljednjem koraku. Karlos Alkaraz pobijedio ga je u finalu Vimbldona i spriječio ga da po osmi put u karijeri podigne pehar na trećem grend slemu sezone. Po prikazanom na terenu srpski igrač realno nije imao šanse da dođe do trofeja. Bio je daleko ispod svog najboljeg nivoa, španski as je dominirao i zasluženo stigao do titule.

U izjavi odmah na terenu Španac je iznio niz pohvala na račun Đokovića, čestitao je i njemu i timu. Isto je učinio i na konferenciji za medije po završetku svih obaveza. Kasnio je oko tri sata na raport sa novinarima. Među mnogim pitanjima bilo je i ono oko srpskog igrača i operacije meniskusa koju je imao 5. juna. Podsjetili su ga da je pred početak turnira izjavio da je "za njega Đoković Supermen."

"Vjerujem i dalje da je on Supermen. Sve što je uradio na ovom turniru poslije operacije koju je imao prije nekoliko nedjelja. Nevjerovatno je. Zaista je nestvarno. I na terenu sam njegovom timu rekao da je nevjerovatno to što su uradili. Dali su mu šansu da učestvuje na turniru, došao je do finala i to je za mene fantastično. Da, danas sam ga pobijedio, ali je za mene Đoković i dalje Supermen", poručio je Alkaraz.

Nezaobilazno pitanje bilo je o broju grend slem pehara i da li može da stigne brojke koje imaju Novak i Rafa koji su preko 20 pehara sa najveća četiri turnira osvojili.

"U ovom trenutku sam srećan, zadovoljan i ponosan na svoj tim. Sve što smo uradili je bilo sjajno, želim da rastemo, da napredujemo, da pobjeđujemo. Ne znam zaista koji su moji limiti, da li ću karijeru završiti sa 25, 30, 15 ili četiri grend slem pehara. Ne znam. Želim da uživam, vidjeću šta budućnost nosi."

Zanimljivo je da su tri grend slem turnira ove sezone osvajali Janik Siner i on. Italijan je slavio u Melburnu, Španac u Parizu i Londonu.

"Lijepo je za tenis što se pojavljuju nova lica i rade neke velike stvari, bore se za velike titule. Srećan sam što je on tu, imamo sjajno rivalstvo. Tu je još mladih igrača koji se bore, to je sjajno za sport zaista", zaključio je Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!