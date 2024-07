"Nisam ja veliki šampion!" Alkaraz zapušio usta svima: Novak, Rafa i Rodžer? Jednog dana za njihovim stolom

Karlos Alkaraz ne želi sebe da stavlja u isti koš sa Đokovićem, Nadalom i Federerom.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago stock&people / Profimedia

Karlos Alkaraz nastavlja da ispisuje istoriju, osvojio je četvrti grend slem trofej u karijeri. Prvi put je slavio na US openu, pa je prošle godine osvojio Vimbldon, pa onda ove sezone prvo Rolan Garos, a onda ponovo Vimbldon. Jedan podatak je posebno impresivan. Igrao je četiri grend slem finala i četiri puta je slavio - učinak 100 odsto.

Nažalost, dva puta je pobijedio Novaka Đokovića na tom putu i sprečio ga da dođe do osmog vimbldonskog pehara. Dva puta u razmaku od godinu dana. Kao što to obično biva, odmah su krenule priče o smjeni generacija, o tome da bi Alkaraz mogao da nadmaši rekord od 24 grend slema koliko ima Đoković trenutno. Već se priča o njemu kao novom teniskom čudu, ali on ne dozvoljava da se to širi. Za njega su Novak, Rafa Nadal i Rodžer Federer neka druga liga.

Potvrdio je to i dok je držao vimbldonski pehar u ruci i davao jedan od "milion" intervjua poslije uspjeha.

"Ja tek gradim svoj put, svoju karijeru. Za mene su veliki šampioni ti ljudi koji su osvojili 14, 15, 20 i više slemova. To su ljudi koji sjede i jedu za velikim stolom i ja želim tamo da budem jednog dana", počeo je Alkaraz razgovor za "ESPN".

Četiri titule već ima. "Veliki uspjeh zaista, neću da lažem. Još uvijek ne shvatam šta sam uradio, ali želim ovako da nastavim i da imam lijepo putovanje. Nadam se da ću jednog dana moći da sjedim za istim stolom sa tim šampionima", zaključio je Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!