"Ako si u Srbiji vrhunski, moraš da budeš najbolji na svijetu": Maja Ognjenović preuzela zastavu, nosi je u Pariz

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odbojkašici Maji Ognjenović državnu zastavu koju će nositi na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, a poželio je svim sportistima Srbije "mnogo uspjeha i mnogo medalja".

"Imam veliku tremu da stojim ispred ovakvih sportskih velikana i da im poželim srećan odlazak na Olimpijske igre. Dobro je Boža Maljković jedanput rekao, ako si u Srbiji vrhunski sportista moraš prvo da budeš najbolji na svijetu, pa onda da postaneš uspješan sportista u našoj zemlji. Hoću da se zahvalim i vama i vašim porodicama zbog toga što ste uložili ogroman trud, posebno zbog činjenice da ste mogli da imate godišnje odmore kao i svi u ovoj zemlji, da ste mogli to vrijeme da provedete sa svojim najbližima, da ste mogli da živite mnogo ljepše nego što ste živjeli u prethodnih mjesec dana pripremajući se za Olimpijske igre, ali ste sebe žrtvovali da biste nešto veliko donijeli svojoj zemlji. Sa druge strane, nema veće časti i nema ljepše stvari od toga da učinite nešto za svoju zemlju. Mi ćemo sa strepnjom i nadom svaki vaš nastup da pratimo, apsolutno svakog od naših sportista. Za svaku nagradu, kao što znate, dan pošto osvojite medalju, mi svoje obaveze izvršavamo. Te obaveze više nisu male, za zlatnu medalju dvije stotine hiljada evra, samo nekoliko zemalja je ispred naše zemlje u cijelom svijetu. Time smo samo željeli da vam kažemo koliko je to za nas važno. Mi se nadamo najvećoj žetvi medalja do sad, a to je da donesemo dvocifreni broj medalja. A da donesemo jednu ili dvije ili nijednu mi ćemo da vas volimo, da vas poštujemo i da vas pozdravimo jer znamo da ste se borili i da ste dali sve od sebe za svoju zemlju, za naš narod. Hvala vam još jedanput na posvećenom radu i hvala na časti da danas mogu da vam uručim zastavu. Želim vam mnogo uspjeha i mnogo, mnogo medalja", rekao je Vučić na prijemu organizovanom za sportiste i članove olimpijskog tima Srbije u zgradi Predsjedništva.

Zastavu Srbije će, pored Maje Ognjenović, nositi i vaterpolista Dušan Mandić. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković je uručio amajlije “Pančićeve omorike” odbojkašici Maji Ognjenović i vaterpolisti Dušanu Mandiću. Božidar Maljković je tom prilikom poželio svim članovima Tima Srbija dobro zdravlje i puno uspjeha na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Volio bih da Pariz bude pravi praznik za naše sportiste, praznik da uzmemo što više medalja i da to na licu mjesta proslavimo. Kada sam kod predsjednika Vučića otišao prvi put, rekao sam mu da nikad neću tražiti nešto za sebe, već samo novac za sportiste. To kažem zato što kad god sam došao, dao je i više od onoga što sam ja tražio, ja to pričam od Skoplja do Ljubljane. Zemlja koja ima najveće šampione Evrope i svijeta, koja da 20 miliona evra ove godine, koja pravi stadione u Loznici, Zaječaru, Leskovcu, atletsku stazu, koja pravi 'svemirski brod' u Košutnjaku, zemlja koja pravi EXPO, treba da bude ponosna na svoje sportiste. Hvala državi na razumijevanju, posebno predsjedniku. Naši sportisti su imali uslove za najbolji, optimalan rad, njihovi treneri isto tako. Olimpijski komitet je puno radio u ovoj godini. Obišli smo 26 gradova i pedeset hiljada dječaka i djevojčica, koji su najbolji dio Srbije, izveli na trgove da se bave fizičkom aktivnošću. Želimo sreću našoj ekipi, puno dobrog zdravlja, a sve ostalo oni će da naprave. Neki kažu želja, nije samo želja. U sportu najvažnija je vještina, a naši sportisti svi imaju vještinu. Živjela Srbija!“, rekao je predsjednik OKS Božidar Maljković.

U ime Olimpijskog tima Srbije, vaterpolista Dušan Mandić uručio je amajliju “Pančićeve omorike” predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, dok je strijelac Damir Mikec ministru sporta Zoranu Gajiću uručio set značaka Olimpijskog tima Srbije za OI u Parizu. Ispred svih sportista prisutnima se obratila kapiten ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Maja Ognjenović.

"Najprije bih htjela da izrazim ogromno zadovoljstvo za čast koja je pripala Dušanu Mandiću i meni da budemo nosioci zastave na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu. Biti predvodnik ovakvog olimpijskog tima, koji u sebi sadrži zaista velike šampione, predstavlja ogromnu čast i odgovornost i hvala vam na tome. Posebnu zahvalnost u ime cijelog Olimpijskog tima dugujemo našoj državi koja nam je ove godine, kao i svih prethodnih, omogućavala najbolje moguće uslove koji su nam potrebni za pripreme za ovako veliko takmičenje, kao što su to Olimpijske igre. Htjela bih da se zahvalim ministru sporta i našim savezima, koji su nam zaista bili tu kada nam je to bilo najpotrebnije. Mislim da su svi detalji bili ove godine na najvišem mogućem nivou i da su se svi sportisti pripremili najbolje moguće. Nadam se da ćemo uspjeti da nadmašimo naše uspjehe iz Tokija, a vjerujem da ćemo na tom putu imati bezrezervnu podršku, kao što je to bio slučaj i svih prethodnih godina", izjavila je Maja Ognjenović.

Današnjem prijemu kod predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića prisustvovali su srpski predstavnici u Parizu u košarci, odbojci, atletici, plivanju, kajaku, stonom tenisu, džudou, vaterpolu, streljaštvu, rvanju, basketu 3×3, potpredsjednici Olimpijskog komiteta Srbije Žarko Zečević i Milica Đuričić i generalni sekretar Đorđe Višacki, kao i predsjednici i generalni sekretari nacionalnih granskih sportskih saveza iz sportova u kojima Srbija ima predstavnike na Olimpijskim igrama koje počinju 26. jula u Parizu.

