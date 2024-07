Rusa MOK pustio na Olimpijske igre, ide da Srbiji uzme zlato: Prvo ga suspendovali, sad promijenili odluku!

Hetik Cabolov će ipak na Olimpijske igre pod zastavom Srbije!

Srbija izgleda dobija veliko pojačanje na Olimpijskim igrama u Parizu! Iako je prvobitno trebalo da bude eliminisan iz takmičenja na Olimpijskim igrama rvač, Hetik Nikolajevič Cabolov će prema informacijama ruskih medija otputovati za Pariz! Ovaj rvač slobodnim stilom u kategoriji do 74 kilograma će prema informacijama ruskih medija na kraju uspjeti da se izbori za svoje mjesto na olimpijskom turniru!

Cabolov je navodno prekršio neke procedure u vezi sa za antidoping protokolima Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali nije imao nijedan pozitivan nalaz. Sada je nekadašnji svjetski prvak, koji je ranije nastupao pod zastavom Rusije, izgleda oslobođen optužbi.

"Slučaj Cabolov, ako se to tako uopšte može nazvati je u postupku. On je, kao i mnogi drugi vrhunski sportisti, osvajači medalja, bio testiran i nikad nije bio pozitivan. On ovog puta nije bio testiran i greška je u proceduri i njegova priča je posve drugačija. Do okončanja postupka, 20. jula ili koji dan kasnije, nema šta da komentarišemo. Nadamo se pozitivnom ishodu na njegovu žalbu. Dva dana do početka Igara, može da se mijenja tim i donese konačna odluka oko sastava. Za razliku od drugih sportova, recimo atletike, plivanja i da ne nabrajam, u rvanju se olimpijske kvote odnose na kategoriju, ne na ime sportiste", rekao je predsjednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić u izjavi za Sportski žurnal.

Pošto su 23. jula u utorak zapravo tri dana pred početak Olimpijskih igara, jasno je da će Hetik Cabolov biti dio rvačkog tima Srbije. Cabolov ima 32 godine, rođen je u Alaniji, a nedavno je u Beogradu u svojoj kategoriji postao bronzani na Svjetskom prvenstvu. ranije je u Zagrebu u kategoriji do 79 kilograma bio treći na Evropskoim prvenstvu i daju mu se solidne šanse da se bori za medalju.

