Siner otkazao let, da li ide na Olimpijske igre?! Drama najboljeg na svijetu, opet mu je loše!

Janik Siner ima problema od druge nedjelje Vimbldona.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Janik Siner otkazao je put u Pariz na Olimpijske igre! Navijači su poprilično bili zabrinuti zbog ove prilično neočekivane informacije, a sada je stiglo objašnjenje da Italijan ima problema sa gripom, zbog čega je morao još malo da odmori kod kuće.

Aktuelni osvajač Australijan opena i polufinalista Rolan Garosa morao je da otkaže let, a prema posljednjim informacijama trebalo bi da stigne u Pariz u četvrtak, na dan žrijeba. To je poprilično kasno, ako se zna da već dan kasnije počinje teniski turnir na Olimpijskim igrama, dok je Siner na pauzi još od kada je izgubio od Danila Medvedeva na Vimbldonu. Tada je evidentno bilo da je loše, jedva je stajao na nogama, a čini se da je to narušilo njegov imunitet.

Veliki broj sportista već je inače stigao u Pariz gdje će odsjesti u olimpijskom selu, a vidjećemo da li će Janik Siner na kraju uopšte biti spreman da nastupi na Olimpijskim igrama ili će ipak morati da se povuče, kako bi sebi povećao šanse da dođe do grend slema na US openu.

Podsjetimo, Novak Đoković će predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama i drugi je nosilac turnira.

(MONDO - M. V.)