Marko otkrio Novakovu tajnu: "On ne može da istrpi, to mu je ogroman teret"

U Novakovom okruženju dobro znaju šta mu pravi veliki problem.

Izvor: Shutterstock

Novak Đoković ovog ljeta neće biti u olimpijskom selu sa drugim sportistima, niti će rasplinuti svoju pažnju i energiju na bilo šta osim na tenis. Za razliku od prethodnih Igara, kada je Novak bio konstantno u centru pažnje u olimpijskim selima, gdje je bio uvijek među najvećim zvezdama, Nole je ovog puta odlučio da se osami u Parizu i da se sprema za olimpijski turnir kao da je u pitanju grend slem.

Na taj način, Novak će pokušati da nađe mir koji će mu biti preko potreban kada od subote krene u borbu za glavnu nagradu, koju još nije osvojio. U prethodna četiri olimpijska turnira on nije stigao do finala i sada je odlučio da uradi sve što može da stigne do meča za zlato - i na tom putu neće imati ni Karlosa Alkaraza, ni Janika Sinera, koji je danas odustao.

U razgovoru sa italijanskim novinarima, doskorašnji Novakov saradnik, trener Marko Paniki, otkrio je iz prve ruke koliku tenziju Đoković oseća kada nastupa za svoju zemlju. "Đoković oseta tada enormni pritisak da pobijedi i da bude jedan od onih koji nose cijeli olimpijski tim svoje zemlje... Kada igraju timsko takmičenje, to je za njega ogromno opterećenje", kazao je Paniki.

"U tim situacijama stvori se ogromno očekivanje i izlazi na teren sa monstruoznom tenzijom, koju nije uvek u stanju da dobro istrpi. Igrao je loše, na primjer, čak i u mečevima za bronzanu medalju", dodao je on.

Paniki, koji Novaka izuzetno dobro poznaje, dao je tako iz prve ruke analizu velikog problema sa kojim se Novak suočavao i u Pekingu, Londonu, Riju, Tokiju... Sada je odlučio da taj problem riješi na svoj način, što bi moglo da oteža posao njegovim direktnim rivalima.

Olimpijski turnir počeće u subotu, a žrijeb će biti održan u četvrtak.