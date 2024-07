"Ne može brate, vidiš da jedem!" Zbog Novaka i Hrvata cijelo olimpijsko selo brujalo, jedini ga odbio!

Da li znate kako je izgledao susret Novaka Đokovića i Davora Dominikovića na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine? I dan-danas se prepričava...

Srpski teniser Novak Đoković učestvuje ovog ljeta na Olimpijskim igrama u Parizu i označio je da mu je apsolutni prioritet da ove sezone osvoji medalju za Srbiju, po mogućnosti zlatnu. Nole već ima bronzu iz Pekinga 2008. godine, dok znamo koliko je bio blizu da u Tokiju dođe ne do jedne, nego do dvije medalje, ali se sve zakomplikovalo u završnici i ostao je praznih ruku...

Ipak, kada dođe u olimpijsko selo, biće sigurno jedan od najtraženijih sportista za "selfi", što smo vidjeli i u Japanu prije tri godine. Tada nema ko ga nije "startovao" za fotografiju i ne postoji taj koga je odbio. Izgradio je Đoković sjajan odnos sa brojnim fudbalerima, košarkašima, teniserima, rukometašima, vaterpolistima, bez obzira na njihovu nacionalnost, ali malo je poznato da je nekada i sam "jurio" po selu.

U pitanju je antologijska priča iz 2008. godine, na prvom nastupu Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama. U to vrijeme bio je u samom teniskom vrhu, ali ipak ni blizu kao danas. I odlučio je da napravi genijalnu priču sa hrvatskim rukometašem Davorem Dominikovićem koji je sa "kaubojima" jurio zlato.

"To je istina... Rečeno mi je da je Davor Dominiković sreo Novaka Đokovića i kaže mu 'Novače, ja sam Davor, rukometaš', ali znate kako Đoković prati naš sport i odmah ga je prepoznao. Rekao mu je da napravimo jednu foru, kad budemo u menzi, da pita pred cijelom ekipom gdje je Davor Dominiković i da traži da se slikaju", ispričao je hrvatski rukometaš Gojun u podkastu "Indexa" prije nekoliko godina.

"Dolazi onda Novak za sto, sjedi cijela ekipa i pita ih 'Momci, izvinite je l' tu Davor Dominiković?'. Davor kaže tu sam, Novak traži fotografiju, a ovaj ga pogleda i kaže 'vidiš da jedem'. Novak se izvini i ode...".

"Ispala" je naravno bila planirana, a tako je Davor Dominiković propustio da se fotografiše sa najvećim teniserom svih vremena, osvajačem brozane medalje u tenisu, da bi se "fora" održala i nakon toga. Srpski as učestvovao je i na Olimpijskim igrama u Tokiju, pa je želio da se opet našali sa rukometašima iz Hrvatske.

"Svi u čudu kažu mu jesi li normalan, to je Novak Đoković... I četiri godine kasnije Novak Đoković dolazi za sto u Londonu i pita opet da li je tu Davor Dominiković, da li još igra? Nije bio tu, ali to je ono što nas sportiste najviše poveže. Sport te odgoji, takva zafrkancija u svlačionici - to vrijedi više od svega", prisjetio se Jakov Gojun jedne od najzanimljivijih anegdota o susretima srpskih i hrvatskih sportista na velikim takmičenjima.

Pomenuti rukometaš Davor Dominiković završio je inače karijeru još 2016. godine, a vidjećemo da li će Novak Đoković opet probati da "proda foru" Hrvatima koji su takođe opet učesnici Igara u Parizu.

