Ni Siner, ni Alkaraz: Đokoviću upravo očišćen put ka medalji na Olimpijskim igrama u Parizu

Novak Đoković saznao jako važnu vijest!

Povlačenjem Janika Sinera sa Olimpijskih igara u Parizu, Novak Đoković ostao je najbolje rangirani teniser uoči žrijeba, zakazanog za četvrtak. On će kao drugoplasirani na ATP listi biti prvi nosilac na olimpijskom turniru, a Karlos Alkaraz će kao trećeplasirani na ATP listi biti drugi nosilac. To ujedno znači da će Novak i Karlos sigurno biti razdvojeni žrijebom sve do finala, odnosno da će Đokoviću za dosad najveći uspjeh na Olimpijskim igrama biti dostupan i bez duela protiv dvojice trenutno najvećih rivala.