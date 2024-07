Stjepanović počistio konkurenciju, ali ispao sa Olimpijskih igara: Počistio rivale, pa ostao bez polufinala!

Velimir Stjepanović je sjajno plivao, ali to na kraju nije bilo dovoljno.

Izvor: RTS/Screenshot

Velimir Stjepanović je ubedljivo pobijedio u svojoj grupi u kvalifikacijama na 200 metara kraul, ali je ipak ispao sa Olimpijskih igara u Parizu. On je isplivao u vremenu 1:47,56 i stigao je na cilj prije Slovenca Saše Boškana, Sirijca Omara Abasa i Muhameda Ahmeda Duranija iz Pakistana. Na kraju nije ušao u prvih 16 i završio je takmičenje.

U drugoj kvalifikacionoj grupi plivalo je sedam takmičara i svi su imali bolje vrijeme od srpskog predstavnika, dok je u trećoj grupi šest plivača bilo brže. Nadali smo se da neće više od tri plivača iz posljednje grupe biti brža od njega, ali to se nažalost nije desilo.

Pošto je u četvrtoj kvalifikacionoj trci od Sjepanovića bilo brže pet plivača, on je kvalifikacije završio kao 18. i za dva mjesta mu je izmaklo polufinale. Ipak ima šanse da se pojavi tamo jer će biti druga rezerva za polufinalne trke. Ako dva plivača odustanu do finala, on će upasti.