Alkaraz na Đokovićevoj strani, isprozivao Olimpijske igre: Mora to pravilo da se promijeni

Karlos Alkaraz stao je na stranu Novaka Đokovića u vezi spornog pravila na Olimpijskim igrama.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Olimpijske igre su počele, ali teniski turnir ima sve više problema. Veliki broj igrača povukao se zbog raznih problema i to je dovelo do situacije da dubl igrači igraju u singlu i to ljudi koji po nekoliko godina nisu igrali u pojedinačnoj konkurenciji. Novak Đoković prvi je javno govorio protiv toga, sada je na njegovu stranu stao i Karlos Alkaraz.

I mladi španski igrač se složio sa srpskim asom da bi to trebalo da se promijeni u budućnosti. "Teško je to pravilo, da tako kažem. Iskreno, ima mnogo igrača koji zaslužuju da budu ovdje i da igraju na Olimpijskim igrama. Smatram da treba da se promijeni, jer bi trebalo sljedeći singl igrač, po renkingu, da igra. Zaslužuje da bude ovdje ako se neko povuče sa turnira", rekao je Alkaraz.

Na grend slemovima važi pravilo da su teniseri "na čekanju" za slučaj da se neko povuče prije prvog kola to su igrači koji su u singlu. Na Olimpijskim igrama ne važi to pravilo, već iz nekog razloga mjesto singl igrača dobijaju dubl igrači. "Mislim da to nije dobra slika za naš sport. Ne razumijem to pravilo, nije mi logično. Ima mnogo singl igrača koji su mogli da budu tu, da budu zamjene, da dođu da igraju, ne shvatam taj dio", rekao je Đoković poslije pobjede u prvom kolu.

Đoković je lako i ubjedljivo savladao Metjua Ebdena (6:0, 6:1) i Australijanac je odmah poslije tog susreta rekao da ide u penziju iz singla i da više neće igrati u toj konkurenciji. Tri godine nije odgigrao meč u singlu. Isto se dogodilo i u nedjelju kada su dubl igrači Francisko Kabral i Petros Cicipas ušli u glavni žrijeb i rutinski izgubili.

Nije to nešto što odgovara ni igračima, ni navijačima koji su platili kartu da bi gledali zanimljiv meč, a ne nešto što liči kao trening. Nadaju se mnogi da će organizatori Olimpijskih igara da shvate da ovo ne valja i da promijene sporno pravilo.