Rukometni klub Borac dotakao dno: Nema novca za odigravanje subotnje utakmice, izbacivanje iz takmičenja moguć ishod!

Šta će biti sa ekipom Borca?

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Tmurni oblaci nadvili su se nad ekipom RK Borac m:tel. Nakon što su ostali bez cjelokupne Uprave, a juče i predsjednika, banjalučki klub nema novca ni da odigra subotnju utakmicu.

U slučaju da dođe do toga Borac će dobiti kaznu, a ako bi se to ponovilo još jednom to bi značilo i izbacivanje RK Borac iz svih takmičenja.

O tome je za medije govorio generalni sekretar kluba Damir Hasanović.

„Kao što je poznato više nemamo Upravu kluba, a od juče nemam ni direktora, odnosno nemamo nikoga ko mže donositi odluke. U subotu imamo tri aktivnosti kluba, ujutru Omladinsku ligu, zatim Drugu ligu Republike Srpske i naveče u sedam Premijer liga BiH. Mi trenuto nemamo novac da isfinansiramo te aktivnosti. Ako ostane ovako, a čini se da će ostati, mi to nećemo igrati. To ima posljedice da ćemo biti kažnjeni od Saveza za svaku od tih aktivnosti pojedinačno, a svaka naredna kazna znači da se klub izbacuje iz takmičenja, u ovom slučaju iz PL BiH, Druge lige RS i omladinskih liga“, započeo je Hasanović.

Kako kaže ovo nije nikakav vapaj za pomoći nego realna situacija u kojoj se nalazi klub.

„Ovo nije vapaj da se nešto moli i prosi, ovo je jednostavno situacija u kojoj se nalazimo i stvarno ne znam kako ćemo i šta ćemo. Direktora više nemamo, a do sada je bila praksa da on lično ili neko iz Uprave, obezbijedi novac. Čovjek više nije u klubu i nema sredstava, iscijedili smo ga finansijski, fizički i psihički. Ovdje ne govorimo o Brankoviću kojeg možemo da volimo ili mrzimo, već o čovjeku koji je radio u klubu. Razmišljamo o scenariju da neodigramo utakmicu. Utakmice su najavljene normalno, ali ako se desi da mi to ne možemo finasirati i platiti službena lica, utakmice nećemo igrati“, dodao je on.

O IZJAVI MARINKA UMIČEVIĆA

Hasanović je za kraj pomenuo i današnju izjavu Marinka Umičevića.

„Slažem se sa izjavom Marinka Umičevića u ovom dijelu da struka, trener i igrači moraju preuzeti odgvornost, aposolutno je preuzimamo u domenu i obimu posla kojim se bavimo. S jedne strane imamo igrače koji su bez dinara i bukvalno nemaju šta da jedu da se tako izrazim. Njih svaki dan treba motivisati da dođu i odrade trening, to su stručni štab i trener odlično odradili. S druge strane, imamo problem da izgubimo od objektivno lošijih ekipa“, zaključio je Hasanović.

Podsjećamo, Borac bi u subotu trebao odigrati utakmicu protiv ekipe Čelika.