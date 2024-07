"Bože pravde" grmi na Olimpijskim igrama: Zorana ljubi zlato i plače, jedan potez oduševio sve! (VIDEO)

Nisu prvo slavili naši strijelci, već su Damir Mikec i Zorana Arunović pokazali koliko su veliki! Prvo su prišli i čestitali rivalima na nevjerovatnom nastupu!

Prvo, pa zlato! Damir Mikec i Zorana Arunović su u disciplini 10 metara vazdušni pištolj u miksu uzeli zlato na Olimpijskim igrama, a onda su u Šateruu to propisno proslavili! Videli smo kako su jedno drugom pali u zagrljaj, vidjeli smo kako su njihove porodice slavile sa njima!

Nakon toga smo vidjeli ceremnoniju dodjele medalja gdje su bronzani bili Indijci Manu Baker i Sarabjot Sing koji su u meču za bronzu pobijedili par iz Južne Koreje Vonhu Lija i He Lin Oh. Zatim je medalja išla na vrat Jusufa Dikeca i Seval Ilajde Tarhan. A onda su naši Damir i Zorana uzeli svoje zlato!

Damir Mikec je već znao kako je na postolju, a Zorani Arunović je ovo prva medalja na Olimpiskim igrama. Sve je do sada osvajala, samo nije to zlato, a prva se popela na postolje. Držala je Damira Mikeca za ruku i sa velikim osmjehom na licu popela se na postolje. Pogledajte kako je to izgledalo:

Zorana Arunović i Damir Mikec su pokazali odmah kakvi su sportisti i prvo prišli rivalima da im česititaju i da se rukuju sa njima, a onda su krenule suze. Zorana nije mogla da se suzdrži i počela je da plače na postolju! Kada je dobila svoju medalju odmah je poljubila, a poslije nekoliko trenutaka podignuta je srpska zastava i čuli smo "Bože pravde" u Francuskoj.

Podignute su zastave Srbije, Turske i Indije, a Zorana i Damir su zapjevali našu himnu. Emotivno je izgledala ova dodjela prve medalje Srbije na Olimpijskim igrama u Francuskoj:

Naravno poslije je uslijedilo slikanje sa zastavama, a još smo gledali nekoliko momenata kako naši sjajni strijelci slave ovaj uspjeh. Pogledajte kako je izgledalo njihovo slavlje kada su posljednjim hicem u finalu shvatili da su uzeli to zlato:

