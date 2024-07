Amerikanac opleo po Novaku Đokoviću: "Umjesto da zagrliš Nadala, ti sviraš violinu"

Novak Đoković je zagrlio Rafaela Nadala, ali su izgleda Amerikanci očekivali da ga stisne kao na holivudskom filmu. Svirao je violinu za svoju kćerku Taru i opet su ga napali zbog toga.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira na Olimpijskim igrama u Parizu pošto je pobijedio svog najvećeg rivala Rafaela Nadala bez većih problema. U možda i posljednjem susretu dvojice najvećih, Đoković je slavio 6:1, 6:4, a moglo je i ubjedljivije da bude!

Đoković je bio na korak od toga da oba seta dobije sa nulom, što je dovoljan dokaz koliko je Nadal daleko od svog najboljeg tenisa, pa su tako mnogi osjećali i neku vrstu sažaljenja prema Špancu. Na kraju susreta, Nole mu je prišao na mreži, pozdravili su se, čestitali jedan drugome, ali nekima je i to bilo malo. Tako je američki novinar Majk Rosenberg sa "Sports ilustrejteda" zamjerio što je Nole poslije toga svirao violinu - za svoju kćerku.

"Bilo bi lijepo da je i Đoković imao isti osjećaj u tom momentu. Umjesto da je zagrlio Nadala, Đoković je svirao na reketu kao da je violina", smatra novinar SI i dodaje zašto mu to zamjera: "Bilo je to nesvesno ponašanje. Većini ljubitelja sporta, pretvaranje da sviraš violinu je način da ismijavaš one koji su tužni ili emotivni. Ali, Đoković je to radio čitavog ljeta za svoju ćerku koja je krenula na časove sviranja tog instrumenta. Više socijalno osvješćen superstar bi prepoznao da je, iako je pobijedio, taj momenat pripadao Nadalu. Sa druge strane, takva sportska zvijezda bi u startu smislila drugi način proslave. Sigurno da postoji način da se Đoković poveže sa ćerkom bez da iritira ostale".

Autor teksta zaključuje da Đoković "nije zločinac zbog toga, ali da potezom koji je napravio nije učinio sebi uslugu", vjerovatno misleći da će mnogi zlonamjerni - poput njega - to iskoristiti u svojim tekstovima. Što se tiče Rafaela Nadala, situacija je za njega tu sasvim jasna.

"Rafa je učinio da ljudi vjeruju. Ne zbog toga kako je igrao, nego zbog toga ko je on i jer je igrao na šljaci Rolan Garosa. Nikada nije postojao skladniji brak između čovjeka i materijala. Ako je ovaj poraz njegov posljednji meč u singlu na Olimpijskim igrama, otišao je na jedini način na koji je mogao – ne na svom najboljem nivou, ali sa najboljim što je imao. To je jedini način na koji je ikada igrao", dodaje Amerikanac.

Podsetimo, Rafael Nadal nastavlja takmičenje u parovima gde nastupa sa Karlosom Alkarazom, dok će Novak Đoković u sredu na teren gde ga čeka meč treće runde singla protiv Dominika Kepfera.

ŠTA JE NOVAK REKAO O RAFI?

"Ne, nema bratstva. Više smo rivali i kolege. Teško je da budemo bliski. Ima tu mnogo povjerljivih informacija, na ovom nivou ne možeš da budeš previše blizak sa rivalom. Dugo smo u ovom sportu, nadam se da možemo da poboljšamo naš odnos u budućnosti", poručio je Nole i istakao da se nada da će se opet boriti jedan protiv drugoga.

"Nastavljamo dalje, vidjećemo hoće li biti još mečeva na velikim turnirima. Biraćemo takmičenja i on i ja, ne znam kako se osjeća. Nijedno rivalstvo u tenisu nema 60 odigranih mečeva, epski dueli, najduže grend slem finale u istoriji, uglavnom igramo sa osnovne linije. Htio sam da budem agresivan u ovom meču, da ga tjeram da se kreće što više, izazov je veliki, samopouzdanje je neophodno. Želim mu sve najbolje".

