"Crnu Goru uvijek gledam kao svoju zemlju!" Novak Đoković ponosan na svoje porijeklo!

Novak Đoković obratio se svojim navijačima u Crnoj Gori, zemlji iz koje je njegov otac porijeklom i u kojoj se spremao za Olimpijske igre u Parizu.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je bez većih problema Rafaela Nadala u drugom kolu Olimpijskih igara u Parizu, a nije veliko iznenađenje što je taj susret pratio ogroman broj medija iz svijeta. Među njima bio je i Javni servis Crne Gore, zbog kog je Đoković stao u miks-zoni i imao posebnu poruku za "svoj narod".

"Crna Gora je uvijek bila željena destinacija za mene, ne samo za odmor nego sada i za treninge. Puno sam vremena u djetinjstvu provodio dole, tamo sam se i oženio. Crnu Goru uvijek gledam kao svoju zemlju i ponosan sam porijeklom koje dolazi iz Jasenovog polja, Nikšića. Dobro su protekle pripreme, dobro su me spremili ti uslovi Crne Gore za vrućine u Parizu", kazao je Đoković za RTCG.

Mislio je Đoković naravno na visoku temperaturu, pošto je trenirao u "nehumanim" uslovima na gotovo 40 stepeni Celzijusa, baš očekujući isti rasplet događaja u Parizu. I bio je u pravu, meč protiv Nadala igrao se na više od 30 stepeni Celzijusa, po njegovoj želji u dnevnom terminu, a Nole nije osjetio nikakve tegobe.

Nole je ocijenio da je odigrao dosta kvalitetan meč, vrlo koncentrisano i sa dobrom taktičkom egzekucijom, ali da je potom došlo do malog pada na 4:0. Publika se tada digla i podržala Nadala, stvari su se iskomplikovale, ali nije bilo posljedica: "Bilo je tenzije, i dobro je što sam to iskusio na kraju meča, što sam navikao kad igram protiv Nadala na ovako velikoj pozornici", objasnio je Nole iz Pariza.

U narednom kolu Đoković igra protiv Dominika Kepfera, a svi već znamo da bi na putu do zlata mogao da mu stoji njegov nasljednik Karlos Alkaraz. U ovom trenutku, Nole ne razmišlja o njemu: "Ima još dosta da se igra, ne razmišljam o Alkarazu, nadam se da ću doći do njega, jer to znači da je zagarantovana srebrna medalja. Naravno da mislim na zlato, i uzimajući u obzir kako igram daje mi samopouzdanje. Imam šanse sa ovakvom igrom da dođem daleko, ali tu je Zverev, Cicipas, bilo bi zaista neprimjereno da razmišljam o finalu, idemo korak po korak", zaključio je on.

