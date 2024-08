Novak otkrio kako se sprema za četvrtfinale Olimpijskih igara: Objavio fotografiju sa najljepšeg mjesta

Novak Đoković iskoristio je slobodno vrijeme da odgleda mečeve u odbojci na pijesku.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Novak Đoković igraće za plasman u polufinale Olimpijskih igara. Rival mu je Stefanos Cicipas i taj duel igra se od 19 časova na stadionu "Filip Šatrije". Nije imao previše vremena za odmor, pošto samo dan poslije pobjede protiv Dominika Kepfera (Njemačka) mora da igra protiv Grka.

Kako je iskoristio slobodno vrijeme? Otkrio je to srpski as tako što je postavio fotografiju na društvenim mrežama. Sa bratom Markom išao je da gleda odbojku na pijesku. To takmičenje održava se vjerovatno na najboljoj lokaciji u Parizu, pošto je relativno blizu Ajfelov toranj tako da se na neki način igra praktično ispod jedne od najljepših znamenitosti u prestonici Francuske.

Iskoristio je Nole i to malo vremena za odmor da uživa, da "napuni baterije" pred završnicu takmičenja. Ukoliko dođe do finala imaće dan odmora u subotu. U petak su na programu polufinala, a u nedjelju meč za zlato.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Pogledajte i detalje sa meča protiv Kepfera: