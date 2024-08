Ne možemo mi da se vadimo protiv Španaca: Selektor Srbije se oglasio, zna šta nije valjalo

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović iznio je svoje viđenje poslije poraza od Španije.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Vaterpolisti Srbije doživjeli su drugi poraz u tri meča na Olimpijskim igrama. Izvukli su se protiv Japana (16:15), pa su doživjeli debakl protiv Australije (8:3), a onda su danas izgubili od Španije (15:11). Za razliku od nekih ranijih godina kada su "delfini" bili apsolutni favoriti protiv Španaca, sada je situacija bila drugačija i to se vidjelo u bazenu.

Svjestan je toga i selektor Uroš Stevanović.

"Situacija u kojoj smo se našli poslije Australije... Španci nisu ekipa protiv koje možeš da se vadiš. Pokazali smo reakciju, karakter, na početku posljednje četvrtine na 10:9 je trebalo drugačije da odigramo poslije tajm-auta. Međutim, to je već nešto drugo. Iskustvo, samopouzdanje, sigurnost, to nismo mogli da imamo u ovom momentu poslije poraza od Australije", rekao je Stevanović.

"Delfini" mogu i da ispadnu već u grupnoj fazi i to u grupi u kojoj prolazi četiri od šest selekcija. Slijede dueli sa Francuskom i Mađarskom i samo dvije pobjede vode ekipu dalje.

"Imamo još dvije utakmice. Moramo da dobijemo Francuze i Mađare da bismo sigurno bili u četvrtfinalu i to je to. Igrali su pokazali reakciju, vidjelo se to i na ovoj utakmici. Jednostavno, Španci su neugodni, ekipa im je sada na vrhuncu i ne gube ovakve duele", zaključio je Stevanović.