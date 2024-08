"Ne stajem ovde, idem po zlato... Volim vas": Novak Đoković stao pred kamere i otvorio dušu!

Novak Đoković se oglasio poslije plasmana u finale Olimpijskih igara.

Novak Đoković boriće se za zlato na Olimpijskim igrama! U nedjelju (oko 14 časova) igraće protiv Karlosa Alkaraza i uradiće sve da obraduje cijelu naciju. Poslije meča sa Lorencom Musetijem stao je pred kamere i otvorio dušu. U četvrtak uveče nije bio siguran da li uopšte može da izađe na teren, da li koljeno može da izdrži, šta će ljekari da kažu...

Priznao je da mu nije bilo lako, da je čekao na ovaj momenat kroz cijelu karijeru. "Ufff, teško je sada sabrati sve emocije. Peta Olimpijada, prvi put sam prebrodio polufinale, izgubio sam tri polufinala do sada. Neću da stajem ovdje, idem na zlato. Odmah da kažem svima, nisam se zadovoljio ovim. Moram da proslavim kako dolikuje. Obezbijedio sam medalju za Srbiju", rekao je Đoković za RTS.

Srebro je u džepu, zlato je cilj. To je nešto što mu je nedostajalo u cijeloj karijeri u kojoj je osvojio 98 titula, od čega 24 grend slema... "Uvijek stavim najveći pritisak i očekivanja na sebe. Sve što sam do sada postigao, uvijek sam razmišljao o tome da nisam igrao u finalu Olimpijskih igara, da nisam donio Srbiji zlato ili srebro. Nadam se da sam obradovao navijače, nadam se zlatu."

Slijedi meč sa Alkarazom. "Nadam se najboljem izdanju do sada. Nisam izgubio još set, nije ni on. Znam šta predstavlja taj izazov. Najteži meč do sada sigurno. Ljudi, u finalu sam. Dozvolite mi da slavim, volim vas", zaključio je Đoković.

