"Neću kao Nole, a neću reći ni da je kraj": Misteriozna izjava Ivane Španović poslije eliminacije!

Ivana Španović nije i dalje sigurna da li ostaje u atletici ili će u penziju.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović nije uspjela da se plasira u finale Olimpijskih igara u Parizu pošto je u kvalifikacijama skočila samo 6,51 metara u svojoj disciplini skok udalj. Bronzana iz Tokija imala je peh da povrijedi Ahilovu tetivu i zbog toga je njen nastup bio čak pod znakom pitanja, ali je stisnula zube i ipak izašla na zaletište.

"Ja prvo moram da kažem da sam ja zahvalna svom timu, posebno medicinskom, koji se pobrinuo da me dovede da mogu da trčim. Moja je bila ludost da se ovdje pojavim po svaku cijenu. Poslije karijere kakvu sam imala željela sam da se pojavim na posljednjim Olimpijskim igrama jer sam ja svoje mjesto ovdje zaslužila. Htjela sam da se pojavim i dam sve od sebe. Ali, to su mjeseci i mjeseci treninga pod povredama i bolovima i uzelo je to maha. Ako sam mogla da biram da se desi u drugom periodu, bih, nisam mogla da zamislim. Bog je imao druge planove. Jeste mi krivo, ali stvarno nemam šta da žalim!", poručila je Ivana Španović u izjavi za RTS poslije kvalifikacija u kojima je neuspješna bila i Milica Gardašević (6,47m).

Da li je ovo bio i definitivni oproštaj od atletike? Najavila je Ivana Španović pred dolazak u Pariz da će to biti njeno posljednje veliko takmičenje, svjesna je da je povreda koju je zadobila veoma ozbiljna i da zahtijeva pauzu, jasno joj je i da ima 34 godine i da su naredne Olimpijske igre tek 2028. u Los Anđelesu, ali je razumljivo što se "grize za jezik".

Osvrnula se na izjavu Novaku Đokovića o nastupu u Americi, potom poručila da je "definitivno kraj karijere", a onda se još jednom zadržala da to ne izgovori. Za svaki slučaj!

"Moja zamisao je bila da se ovdje pojavim i ovdje se oprostim. Neću kao Nole da najavim Los Anđeles, za sada definitivno završavam karijeru, moram da se oporavim, Ahilova zahtijeva duži odmor. Neću izgovoriti, ali trebalo bi da je to to", zaključila je Ivana Španović srpska najtrofejnija atletičarka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!