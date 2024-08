Novak Đoković potvrdio je da će da bude dio egzibicije sa Grigorom Dimitovim u Bugarskoj.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković još uvijek nije saopštio konačnu odluku oko učešća na turniru u Sinsinatiju (od 12. do 19. avgusta) i svi to čekaju. Dok se sa nestrpljenjem iščekuje da kaže javno da li će da ide u Ameriku tada ili ne potvrdio je da će igrati na jednom egzibicionom turniru u Sofiji (Bugarska) i to sa Grigorom Dimitrovim.

"Spremite se za klasik, vanremenski i unikatan meč. Igraću protiv Đokovića 17. septembra u 20 časova. Pridružite nam se na nezaboravnoj večeri vrhunskog tenisa i podržite moju fondaciju. Hajde da to bude veče za pamćenje", napisao je Dimitrov na društvenim mrežama, na šta mu je Novak odgovorio samo sa "Vidimo se".

Dakle, jasno je gdje će biti tada. Potvrdio je da će da bude i dio Dejvis kup reprezentacije Srbije i da će da igra protiv Grčke (14. i 15. septembra u Pioniru). Prije toga će igrati na US openu (od 26. avgusta do 8. septembra). A, poslije toga je najavio da će ići u Kinu i da će igrati na Mastersu u Šangaju (od 2. do 13. oktobra).

Vidi opis Novak Đoković ide u Bugarsku na egzibiciju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Plan je poznat za naredni period, osim za Sinsinati. Razlog što se sa nestrpljenjem čeka ta odluka jeste doček koji se planira za srpske predstavnike poslije Olimpijskih igara u Parizu. Ideja je da to bude 13. avgusta na čuvenom Balkonu. Ako Nole bude odlučio da igra u Americi pripremu za US open male su šanse da će da se pojavi na proslavi...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Arapski komentator navija za Novaka Đokovića Izvor: X/Screen recorder Izvor: X/Screen recorder

(MONDO)