Srbija se bori za četiri medalje u Parizu: Raspored srpskih sportista na Olimpijskim igrama

Pogledajte kako izgleda današnji raspored srpskih sportista na Olimpijskim igrama u Parizu za 8. avgust 2024.

Bližimo se završnici Olimpijskih igara u Parizu, a Srbija i dalje ima tek dvije osvojene medalje, s tim da su zlata koja su nam donijeli strelci Zorana Arunović i Damir Mikec odnosno teniser Novak Đoković. Danas bi ta kolekcija mogla ozbiljno da se uveća i pred nama je jedan od najvažnijih dana na Igrama.

Srbija bi danas mogla da obezbijedi čak četiri medalje 13. takmičarskog dana u Parizu. Prvo će na borilište Mate Nemeš koji može do bronzanog odličja ako slavi u dvije borbe, dok potom kajak ima priliku da dođe do odličja. Muški i ženski četverac bori se prvo u polufinalu, a nešto kasnije u toku dana je finale. Za kraj dana, košarkaši Srbije pokušaće da pobijede Amerikance i tako dođu do olimpijske medalje.

Pogledajte kako izgleda raspored nastupa srpskih sportista danas na Olimpijskim igrama u Parizu:

11.00 RVANJE

Srpski rvač Mate Nemeš bori se u reparsažu protiv Amantur Ismailov iz Kirgistana u repesažu gdje može do bronze. U pitanju je, grčko-rimski stil, kategorija do 67 kg. Ako pobijedi, za bronzu će se boriti sa Hasratom Jafarovim iz Azerbejdžana.

11.40 KAJAK

Srpski ženski četverac Bajuk/Novaković/Dostanić/Stanojev učestvuje u polufinalu K4-500. Finale je u 13.40.

11.50 KAJAK

Srpski muški četverac Džombeta/Novaković/Dragosavljević/Torubarov učestvuje u polufinalu K4-500. Finale je u 13.50.

21.00 KOŠARKA

Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv SAD za finale Olimpijskih igara.

