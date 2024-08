Dirk Novicki sipao je pohvale na račun Nikole Jokića.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić je majstorijama u samoj završnici produžetka donio Srbiji pobjedu protiv Australije na Olimpijskim igrama i bio jedan od ključnih igrača za veliki preokret. Igraće srpski tim protiv Amerikanaca u četvrtak od 21 čas u polufinalu, a prije svega toga je legendarni Dirk Novicki pričao o njemu.

Imao je samo riječi hvale na račun srpskog asa i centra Denvera. Dobio je pitanje da uporedi sebe sa Nikolom pošto šut Srbina, popularni "Sombor šafl" kako ga zovu Amerikanci, podsjeća na šut Nijemca. "Ono šta on radi, radi sa desne strane ima odskok sa desne noge, ja sam uvijek to radio sa lijeve noge. On okreće drugo rame, težak šut. Sve je nevjerovatno kod njega, djeluje kao usporen snimak. Ima sjajne ruke, krade lopte, dodaje, sjajno završava, poentira. Mnogo sam srećan zbog njega, sjajan je momak, uvijek se šali i fantastičan je igrač", rekao je Novicki u intervjuu za litvanski "BasketNews".

Jedno od pitanja bilo je i o tome šta je razlika između perioda kada je on igrao za reprezentaciju Njemačke i sada, odnosno zbog čega se danas manje igrača odaziva pozivima za nacionalni tim. "Moramo da promovišemo nacionalne timove bolje. FIBA može još bolje sigurno i sa Evropskim prvenstvom, Svjetskim prvenstvom, da se vidi sva ta promocija na TV ekranima."

Vidi opis Legendarni Dirk Novicki hvalio Nikolu Jokića na sva usta: To što radi je nevjerovatno! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 15 15 / 15 AD

Zastao je na kratko, pa pojasnio šta je ključna razlika. "Sada je mnogo novca na stolu. Ako je neko slobodan agent, čeka ugovor, rizično je da igra za reprezentaciju i da rizikuje povredu. Ranije je bilo više da igramo sa drugarima, da igramo za ponos, da budemo dio reprezentacije. Sada je biznis dio tu. Vidjeli ste recimo Luku Dončića koji je igrao kvalifikacije za Olimpijske igre uprkos svim povredama i to poslije NBA finala. Ima ljudi koji žele da igraju za nacionalni tim i tu su da pomognu reprezentacijama", zaključio je Novicki.

Vidi opis Legendarni Dirk Novicki hvalio Nikolu Jokića na sva usta: To što radi je nevjerovatno! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:08 Nikola Jokić MVP skandiranje Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)