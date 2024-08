Tijana dala pare olimpijcu koji se izgubio: Osvojio zlato, pa joj se odužio potezom o kom bruji planeta

Čuvena priča sa Olimpijskih igara u Tokiju koje se vrijedi podsjetiti, pošto bi Jamajka bila bez jedne medalje da nije bilo Tijane Stojković.

Izvor: Twitter/Team Jamaica/Screenshot

Olimpijske igre uvijek donose spektakularne sportske i ljudske priče i takvih je pregršt bilo tokom prethodne dvije nedelje u Parizu. Međutim, nijedna nije uspjela da nadmaši onu iz Tokija, gdje je Srpkinja Tijana Stojković bila u centru pažnje i nije zgoreg da se još jednom prisetimo kako je zadužila cijelu Jamajku.

O čemu se radi? Sprinter sa Jamajke Hansl Parčment (31) osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju na trci 110 metara sa preponama, djelimično zahvaljujući Tijani Stojković. Da nje nije bilo, zakasnio bi na finale, međutim Srpkinja mu je u posljednji čas pomogla, pokazavši se kao prava volonterka. Parčment je sjeo u pogrešan autobus i umjesto na Olimpijskom stadionu u Tokiju završio je ispred kompleksa bazena, a onda mu je u pomoć pritekla Tijana.

Tada 25-godišnjakinja, koja je u Tokiju radila kao volonterka, izašla je u susret atletičaru sa Jamajke koji ne bi ni imao priliku da osvoji zlato da se nije pojavila. Tijana je primijetila zbunjenog Parčmenta koji je od zvaničnika OI dobio objašnjenje da može samo da se vrati u Olimpijsko selo i potom sjedne u pravi autobus, ali pitanje je da li bi stigao na vrijeme.

Zato je Srpkinja prišla Parčmentu i dala mu novac za taksi kojim je stigao do stadiona, a to joj nije zaboravio. Parčment je naravno prihvatio njenu sjajnu ideju, odmah je pozvao taksi i stigao na Olimpijski stadionu u Tokiju u "minut do 12", a onda je napravio veliko iznenađenje pošto je u finalu svoje discipline trijumfovao ispred američkog sprintera Granta Holoveja. Suze su potekle, posebno jer je imao "flešbekove" da je mogao da ga izgubi za dlaku, da nije bilo Tijane.

Po povratku u olimpijsko selo, Parčment je snimio čitav proces kako je pronašao Tijanu Stojković koju je nazvao "dobrom Samarićankom". "Ovo zlato je zbog tebe, ti si mi pomogla!", zahvaljivao se Parčment i potom joj vratio novac za taksi koji mu je dala, a pokazao joj je i zlato koje ne bi bilo tu da nije nje.

Hansl Parčment Izvor: YouTube/Now This Impact

Poklonio joj je uz to i majicu Jamajke, dozvolio joj da drži zlatnu medalju, a čitava priča vrlo brzo odjeknula je i cijelom karipskom državom. Tamo je čak premijer Endrju Holnes objavio dirljivi snimak i pozvao Tijanu da, vjerovali ili ne, bude gost vlade Jamajke zbog ovog lijepog čina. Nismo saznali da li se to i dogodilo, ali je Tijana rado obukla majicu Jamajke koju je dobila na poklon i zahvalila se svima na lijepim rečima.

"Hvala svima, ovo je poklon dragog Hansla i savršeno mi pristaje. Hvala ti! Hvala i svima na porukama, ne mogu dovoljno da vas se zahvalim!", napisala je Tijana na Instagramu uz želju da svi budu zdravi, a građani Jamajke joj zahvaljuju na fantastičnom potezu, a ovakve priče upravo produbljuju "olimpijski duh".

Nažalost po Parčmenta, ove godine na Olimpijskim igrama u Parizu nije osvojio medalju, završivši posljednji u finalu 110m sa preponama. Možda i jer nije bilo "talije" u vidu Tijane.

(MONDO, Milutin Vujičić)