Šou zlatnih srpskih olimpijaca na zatvaranju Igara: Damir i Zorana pustili glas uz čuvenu pjesmu

Pogledajte kako je izgledao oproštaj od Olimpijskih igara u Parizu, okrećemo se Los Anđelesu 2028.

Izvor: Twitter/@the_bustun/Screenshot

Olimpijske igre u Parizu zvanično su zatvorene poslije ceremonije na stadionu "Sen Deni", posljednjeg takmičarskog dana. Uživali smo tokom prethodne dvije nedjelje u takmičenju više od 10.000 sportista koji su nam pokazali svoja umijeća u 32 različita sporta, a mnogi od njih učestvovali su u završnoj ceremoniju.

Srbiju su predstavljali zlatni strijelci Damir Mikec i Zorana Arunović, koji su još na početku takmičenja "upucali" zlatnu medalju u miksu u disciplini 10m vazdušni pištolj, a istovremeno su "ukrali šou" tokom žurke. U jednom trenutku, kamere su ih snimile kako pjevaju čuvenu pjesmu "We Are The Champions" koja im savršeno pristaje poslije svega što su uradili u Parizu i kako su obradovali svoju zemlju.

Pogledajte kako su zlatni srpski strijelci zajedno slavili na "Sen Deniju", dok vas podsjećamo da se naredne Olimpijske igre održavaju u Los Anđelesu 2028, pa Brizbejnu 2032:



Ukupno, Srbija je osvojila pet medalja u Parizu pošto su pored strijelaca zlato donijeli i vaterpolisti i Novak Đoković, tekvondistkinja Aleksandra Perišić je bila srebrna, dok je muška košarkaška reprezentacija osvojila bronzanu medalju. Još više želimo u Los Anđelesu gdje Srbe čeka Tom Kruz.