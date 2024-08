"Svi misle pašće Novak... Tek će sad da osvaja!" Britanac svima zapušio usta, opomenuo Sinera i Alkaraza

Tim Henman ne vjeruje da sada slijedi pad Novaka Đokovića. Naprotiv!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, ali to nije kraj! Kako ističe nekada najboilji britanski teniser TIm Henman teško da će se sada ugasiti želja najvećeg tenisera ikada da se takmiči na najvišem nivou. Već od US Opena očekuje Henman Đokovića na najvećem nivou.

Četvorostruki polufinalista Vimbldona i nekada četvrti teniser svijeta ističe da bi sada kada je rasterećen i kada je osvojio sve što se osvojiti može Novak mogao mnogo opuštenije da igra tenis i da uživa. A odatle bi mogle da dođu nove titule.

"Ne mislim da će Đoković, sada kada je osvojio zlatnu medalju početi da razmišlja to je to. On ima nevjerovatnu strast prema tenisu, voli to što radi i zato mi se čini da bi priča mogla da ode u potpuno drugom smjerom nego što mnogi misle. Osvajanje zlata bi moglo potpuno da ga oslobodi, sada bi mogao da razmišlja da je overio sve najveće turnire i da od sada igra iz ljubavi, za svoju dušu. Mogao bi da igra potpuno rasterećeno na Ju-Es openu gdje će sigurno gledati da osvoji novu gren slem titulu", naglasio je Henman.

Vidjeli smo Novaka kako trenira u Crnoj Gori, deluje spremno i kao da je povreda koljena iza njega, a o tome je takođe pričao čuveni Britanac. Bez pritiska očekivanja i bez problema sa povredom koji ga je mučio u ostatatku sezone bi Đoković vrlo lako mogao da dođe do velikih pobjeda.

"Sve to bi moglo da bude mnogo teže za njegove konkurente jer će igrati slobodnije i dok je zdrav i spreman, siguran sam da može da osvoji još najvećih trofeja. Bez pritiska da nije osvojo zlato, mogao bi da bude još opasniji i lakše da izlazi na megdane Sineru ili Alkarazu. Vidjeti to što je uradio u Parizu, bilo je zaista nevjerovatno. To je bio jedan od njegovih najboljih mečeva u cijeloj karijeri. Pobijedio je Alkaraza koji je malo prije toga osvojio Rolan Garos i Vimbldon, to je apsolutno fenomenalno. Novaku nije smetalo ni što je bio pod velikim opterećenjem jer nije krio koliko bi mu značilo da konačno osvoji zlatnu medalju jer je bilo realno da mu je sa 37 godina to bila poslednja šansa", naglasio je Henman.