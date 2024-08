Haos u Formuli 1, hitno zovu Šumahera!

Mik Šumaher se izgleda vraća u Formulu 1!

Izvor: Hasan Bratic/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon užasnog sudara Logana Sardženta Vilijamsu je izgleda prekipjelo. Amerikanac koji je već dvije sezone vjerovatno najgori vozač u Formuli 1 je "na ledu", a prvi kandidat da ga zamijeni je Mik Šumaher!

Sin Mihaela Šumahera je već nastupao u Formuli 1 i ima iskustvo, mada se nije previše pokazao: u 2020. je bio test vozač Hasa, zatim je vozio za Has u narednoj sezoni i bio je rezervni vozač Ferarija. U 2022. je takođe bio u Hasu i rezerva u Ferariju, a 2023. je bio rezerva u Mercedesu i Meklarenu. Ove sezone je u Alpajnu u drugom takmičenju, u WEC šampionatu.

Za vikend se vozi trka u Italiji, a glavni čovjek Vilijamsa Džejms Vouls vaga svoje opcije.Na kraju sezone Sardžent svakako ide iz tima i zamijeniće ga Karlos Sajnc, ali greška u četvrtoj krivini u Holandiji bi mogla da mui završi i ovu sezonu. Redovno se ovakve velike greške dešavaju Sardžentu, imao je peh i u Japanu i za sada je za Italiju samo sigurno da će Aleksandar Albon voziti za Vilijams.

Ove sezone je Mik Šumaher rezervni vozač Mercedesa, a Vilijams koristi iste motore kao njemački tim pa je to logično rješenje. Dva tima imaju bliske odnose pa bi Toto Volf vjerovatno pustio svog džokera u drugi tim, ali problem pravi Alpajn i WEC. Nada se Šumaher da će dobiti šansu jer je za narednu sezonu ostalo samo jedno upražnjeno mjesto u F1 i to u Zauberu. Ako bi se u kokpitu Vilijamsa pokazao do kraja sezone, vjerovatno bi ga dobio.

Druga opcija za Vilijams je Red Bulov rezervni vozač Lijam Loson. Ovaj 22-godišnjak sa Novog Zelenda je pod ugovorom sa Red Bulom i za narednu sezonu i nada se da će istisnuti Serhija Pereza ili Danijela Rikijarda naredne godine. Svakako se najmanje šanse daju Sardžentu da nastavi da ređa loše vožnje u bolidu Vilijamsa.

