Istorija ispisana na US Openu: Zemlja od 215 miliona stanovnika čekala je 48 godina

Decenije su prošle, a Brazil nije imao predstavicu u trećem kolu. Sada je taj crni niz prekinut.

Čuda se događaju na ovogodišnjem US Openu u ženskoj konkurenciji. Prvi put od 1976. godine dogodilo se da je Brazilka došla do 3. kola. Učinila je to Beatriz "Bia" Hadad Maja (28 godina), koja je prošle godine igrala polufinale Rolan Garosa.