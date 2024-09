"Vatra se ugasila, Novak nije mašina!" Čuvena teniserka udarila na Đokovića!

Novak Đoković je prethodnih godina često bio na meti kritika Martine Navratilove.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rano je završio učešće na US openu, gdje ga je Aleksej Popirin izbacio već u trećem kolu turnira. Mnogi su povezali slabiji rezultat u Njujorku sa emotivnim pražnjenjem srpskog sportiste nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama, a među njima je i legendarna teniserka Martina Navratilova, jedna od najboljih u istoriji.

Navratilova je prethodnih godina često znala da kritikuje Novaka Đokovića, pa je i sada iskoristila priliku da "pecne" najboljeg svih vremena. Ona je još jednom dala izjavu koja se nimalo neće svidjeti srpskom teniseru.

"Sve je podredio zlatnoj olimpijskoj medalji i to je i uradio. Zato me ne čudi što je ovako brzo ispao na US openu, mnogo malo vremena je bilo da se oporavi i pripremi. Bilo je jasno od početka da nema fokus, nema vatre koja se ugasila", istakla je teniserka koja je osvojila najviše trofeja u ženskoj konkurenciji. I nije se tu zaustavila...

"Novak nije mašina. Kada imate loš dan mnogo je teže da ga preživite sa 37 nego sa recimo 25. Sve postaje teže, traje duže. Oporavak od napornog treninga, oporavak od povrede. Želiš da treniraš manje, ali onda si u lošijoj formi. Ne vidim kako može da ostane motivisan. Ako neko može, to je on, ali mora da igra više nego što je igrao. Ako nemate mečeve, gubite rutinu", dodala je Navratilova.

Novak Đoković će 2024. godinu završiti bez osvojenog grend slem trofeja, što mu se posljednji put desilo 2017. godine kada se mučio sa povredom i dio sezone propustio zbog operacije lakta. Ujedno, Novak Đoković bi mogao da doživi novi pad na ATP listi, a do kraja sezone mogao bi da ispadne i iz pet najboljih igrača na planeti. Za sada nema obezbijeđen ni plasman na Završni masters, ali deluje da mu je sve to nebitno nakon osvajanja zlata u Parizu.

