OSRS: Zbog delegata iz FBIH nema kvoruma, nema selektora, ni reprezentacije BIH!

„Ženska odbojkaška reprezentacija BiH je postala talac pojedinaca iz OS FBiH kojima očigledno reprezentacija i njen uspjeh ne znače ništa bitno, ali služi za 'obračun' sa drugima“, navode iz Odbojkaškog saveza BIH.

Izvor: EPA-EFE/ANNAMARIA LOCONSOLE

Odbojkaški savez Republike Srpske oglasio se saopštenjem u kojem tvrde da zbog nedolaska članova UO OSBIH iz Federacije BIH ne igra ženska reprezentacija BIH.

Prenosimo kompletno saopštenje OSRS:

„Upravni odbor Odbojkaškog saveza Republike Srpske izražava razočarenje činjenicom da je ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji BiH uskraćeno pravo da se takmiči u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i to zbog nemogućnosti Upravnog odbora Odbojkaškog saveza BiH da donese potrebne odluke o imenovanju selektora, stručnog štaba i drugim pitanjima koja su uslov za nastup reprezentacije. Donošenje ovih odluka je onemogućeno zbog činjenice da sjednicama Upravnog odbora Odbojkaškog saveza BiH u zadnjih godinu dana nije prisustvovao dovoljan broj članova iz OS FBiH. Samim tim zbog nedostatka kvoruma nije bilo moguće riješiti pitanja vezana za nastup reprezentacije.

Članovi Upravnog odbora OS BiH iz OS RS i jedan član iz OS FBiH redovno su bili spremni doći na sjednice, uvjereni da se mogu donijeti odluke koje direktno utiču na budućnost odbojke u Bosni i Hercegovini. Time nije obezbijeđen potreban kvorum.

Od aprila 2023. godine Upravni Odbor OS BiH je zasjedao sa potrebnim kvorumom samo na dvije sjednice (u junu 2023. i junu 2024. godine). Teme su bile redovna takmičenja u OS BiH, pa se može zaključiti da je to učinjeno i pod pritiskom odbojkaških klubova.

Smatramo katastrofalnom situaciju u koju su pojedinci iz OS FBiH svojim nečinjenjem doveli žensku reprezentaciju BiH i OS BiH. Razumijemo da postoje stvari oko kojih se ne slažemo i na koje ne gledamo na isti način, ali nijedno od tih pitanja nema veze sa ženskom reprezentacijom BiH koja je u proteklih nekoliko godina ostvarila sjajne rezultate, koja je trebala i dalje da napreduje iz godine u godinu i da bude jedna od najuspješnijih sportskih selekcija BiH.

Osam mjeseci, odnosno 240 dana, pokušavali smo da održimo sjednicu sa potrebnim kvorumom, bez uspjeha. Održana je tek 7. avgusta ove godine, petnaest dana prije odlaska na prvu utakmicu Evropskih kvalifikacija. Trebalo je imenovati selektora, stručni štab, obaviti blagovremeno okupljanje reprezentacije, organizovati pripreme, rezervisati sve druge potrebe za pripreme i nastup. Da je to moguće raditi u takvim rokovima i sa tolikim zakašnjenjeima radili bi to i drugi. Naravno da to nije bilo moguće.

Šokirani smo činjenicom da su pojedinci iz OS FBiH spremni da idu toliko daleko da se ne udostoje da prisustvuju bar sjednicama Upravnog odbora OS BiH na kojima je trebalo usvojiti jednostavnu odluku (imenovati selektora, stručni štab i donijeti ostale odluke o organizacionim pitanjima i rasporedu utroška sredstava). Na ovaj način ženska odbojkaška reprezentacija BiH je postala talac pojedinaca iz OS FBiH kojima očigledno reprezentacija i njen uspjeh ne znače ništa bitno, ali služi za „obračun“ sa drugima.

Odbojkaški savez Republike Srpske će nastaviti da radi u interesu odbojke u BiH. Ostajemo trajno opredijeljeni za unapređenje ukupne organizacije, uspješnog funkcionisanja OS BiH, nastupa odbojkaških reprezentacija, afirmaciju odbojke u BiH, u okviru FIVB i CEV-a.

Još nije kasno za odbojku i odbojkaške reprezentacije, bez obzira na probleme koji su nastali. U ovom trenutku bitno je otkloniti opstrukcije i blokade, vratiti se poslovima i obavezama. Mi smo bili spremni za taj rad i ne odustajemo“, navodi se u saopštenju.