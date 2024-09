Rafael Nadal batalio tenis i promenio sport: Odmah je uzeo trofej, dominirao na turniru!

Rafael Nadal odmara od tenisa, ali zato u golfu razbija!

Rafael Nadal se poslije neuspješnih Olimpijskih igara i poraza od Novaka Đokovića u drugom kolu turnira nije pojavio na US Openu, ali to ne znači da nije igrao za trofej! Dok odmara od tenisa, on je otišao na lokalni golf turnir na Majorci i osvojio ga!