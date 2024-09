U četvrtak počinje Svesrpski kup – sve spremno za spektakl u Banjaluci, najavljen dolazak navijača Partizana!

"Sve je spremno za spektakl. Očekujemo dobar rukomet, ali i dobru posjetu s obzirom da je najavljeno dolazak velikog broja navijača iz Srbije, kao i zvanica", kažu organizatori Svesrpskog kupa.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U četvrtak i petak u banjalučkoj dvorani Borik biće odigran 8. Svesrpski kup za rukometaše na kojem će učestvovati banjalučki Borac, dobojska Sloga, Vojvodina i Partizan. Istovremeno za trofej 4. Svesrpskog kupa za rukometašice boriće se ŽRK Borac i ŽRK Crvena zvezda.

U polufinalu Svesrpskog kupa koje organizuje Rukometni savez Republike Srpske u saradnji sa RK Borac i ŽRK Borac igraće Borac i Sloga, a u drugom polufinalu sastaće se Vojvodina i Partizan, što će ujedno biti i meč za trofej Superkupa Srbije.

"Sve je spremno. Očekujemo dobre mečeve, očekujemo i da ŽRK Borac osvoji trofej. A muškarci da uđu u finale, to bi u ovoj sad situaciji bilo sasvim dovoljno", rekao je predsjednik Rukometnog saveza RS na konferenciji za novinare.

On je istakao da će organizacija biti na vrhunskom nivou, ali se i požalio da je ovo izuzetno skup događaj zbog čega je upitno njegovo održavanje u ovakvom obimu u budućnosti, te dodao da ne bi ni bilo moguće organizovati sve da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije izdvojio 150.000KM.

"Takođe, iz bezbjednosnih razloga je ovo veliki događaj. Partizan i Vojvodina igraju finale Superkupa Srbije, imamo najavu da će doći 350 navijača Partizana plus 50 članova uprave, od čega je 10 štićenih lica. Tu su još i drugi navijači Partizana iz drugih gradova iz Republike Srpske, tako da smo obavili razgovore sa policijom, agencijom za obezbjeđenje, angažovali smo i više ljudi nego inače. Navijači Vulturesi su pobratimi sa Firmom, navijačima Vojvodine, možda će i oni doći da podrže njih. Očekujemo dobru posjetu, a sve smo poduzeli da to bude bezbjedno i da prođe u najboljem redu. Nadamo se da bi u tom ženskom finalu mogli i mi da osvojimo to prvo mjesto, dva puta smo tijesno izgubili", rekao je Umičević.

"PALMA NE DA PRELAZNI PEHAR" Predsjednik RSRS Marinko Umičević j rekao da su sve medalje i pehari spremni, ali i otkrio da, vjerovatno, kao ni prošle godine, neće biti dodijeljen prelazni pehar. "Imamo jedan problem tu, gospodin Palma i prošli put u Loznici nije dao prelazni pehar. Jagodina je osvojila prije dvije godine Svesrpski kup i on neće da vrati taj prelazni pehar, moraću poslati dopis, a Rukometnom savezu Srbije sam rekao kupite drugi pehar. Ako neće da vrati, nek kupe drugi. Uglavnom sve ostale medalje, glavni pehar, sve je spremno. Sve smo uradili da ode jedna lijepa slike iz Banjaluke“ rekao je Umičević.

On je najavio i održavanje zajedničke sjednice upravnih odbora dva rukometna saveza.

"Organizovaćemo i seminar za trenere Prve lige Republike Srpske i dobiće licence bez kojih neće moći da rade. Planirano je i da održimo zajedničku sjednicu Upravog odbora i da malo porazgovaramo jer je do sada gotovo nikakva pomoć Rukometnog saveza Srbije. Tu je bilo 20-ak lopti, par golova, majica, to nije ništa. Mi ove godine imamo 103 ekipa u omladinskoj ligi, pa da vidimo da nas pomognu malo i finansijski. Pomažu se fudbal, pomaže odbojka, mi u rukometu nemamo takvu podršku Rukometnog saveza Srbije. Vidjećemo šta oni mogu da nam pomognu. Uputili smo i poziv predsjedniku Vlade Srbije Milošu Vučeviću, ministru sporta Zoranu Gajiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Spremam se da mu napišem pismo i da nakon pomoćii za privredu i ostalo pomogne i sport u Republici Srpskoj".

Predsjednik RSRS osvrnuo se i na probleme u Rukometnom klubu Borac i istakao zadovoljstvo što će Banjalučani na kraju ipak učestvovati na Svesrpskom kupu. On je dodao da su klubovi iz Republike Srpske - RK Borac, RK Sloga i ŽRK Borac dobili po 5.000KM od saveza da se pripreme za ove utakmice.

"Drago nam je što učestvuje RK Borac. Kakav bi to bio Svesrpski kup bez Borca? Nikakav! Iako im je otišao danas jedan igrač, svaki dan se osipa Borac, ode po jedan igrač, ali oni će opet nastupiti u svom najjačem sastavu. U Beogradu su me pitali odmah jel igra Borac. Uspjeli smo da on igra, ali šta sutra? Ipak je Borac ta naša lokomotiva rukometnog sporta, pa i sporta uopšte. Riješili smo fudbalski klub Borac, riješili smo i bokserski klub Slavija, velike pare Slavija je dobila, sada ostaje da društvo riješi RK Borac. Kao predsjednik saveza sam uradio sve, ali moram da kažem da tri godine RSRS nije dobio fening od države", rekao je Umičević.

"FK BORAC DA POMOGNE RUKOMETNOM KLUBU"

Govoreći o situaciji u RK Borac on je pozvao i Fudbalski klub Borac da pomogne rukometašima i ostalim klubovima.

"Svi klubovi su u teškoj situaciji. Sad bi trebao da se pokaže Fudbalski klub Borac, kao što radi Zvezda, pa da kaže evo 100.000 KM Rukometnom klubu Borac, da spasimo taj klub, da pomognemo, da pokažu malo solidarnosti. Ovo društvo je čitavo vrijeme finansiralo FK Borac, sad kad je stao na noge finansijski, daj da malo pomognemo i druge, daj da pomognemo i odbojkaše i ženski rukometni klub sa nekih 100.000-200.000 evra, oni tu mogu puno da pomognu. Rukomet je u velikim problemima“, rekao je Umičević.

Izvor: MONDO

Darko Savić, direktor ŽRK Borac koji zajedno učestvuje u organizaciji i koji će nastupiti u ženskom finalu istakao je da je sve organizovano i da treba da prođe u najboljem redu.

"Ključan je prvi dan i ta utakmica između Vojvodine i Partizana, koji je ujedno utakmica Superkupa Srbije. Želio bih da se zahvalim predsjedniku RS, Miloradu Dodiku, koji je glavni pokrovitelj bez čije pomoći ne bismo ovo na ovako visokom nivou mogli da organizujemo", rekao je Savić, a onda se osvrnuo i na svoju ekipu i pohvalio novog trenera Nedžada Mašića.

"ŽRK Borac je odradio mjesec i po priprema, odigrali smo pet utakmica u kojima smo ostvarili četiri pobjede. Ovo nisam još doživio da je ekipa ovako spremna i da se ne primjećuje umor. Nemamo povreda u toku priprema što je prvi put za sedam godina, zaista novi trener Nedžad Mašić je odradio tako dobar posao da smo svi prezadovoljni. Igračice su odradile sve maksimalno, imamo širok roster za Premijer ligu BIH, 21 igračicu, nismo dovodili pojačanja, osim četiri mlade igračice. Ovo je prvi put za sedam godina da mi je trener tražio dodatne rekvizite za treniranje i meni je drago da smo doveli takvog rukometnog stručnjaka. Vidjećete raziku u igri, odnosu... Potajno se nadamo da možemo da iznenadimo Zvezdu. Oni su veliki favoriti, imaju daleko veći budžet, igračice koje su reprezentativke. Pobjeda bi bila velika stvar, za mene bi to bio najveći uspjeh u istoriji ŽRK Borac", rekao je Savić.

Dodajmo da je ulaz na sve utakmice besplatan.