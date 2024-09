Ko je najveći teniser svih vremena? Za Janika Sinera to nije Novak Đoković

Janik Siner izabrao Rodžera Federea za najboljeg tenisera svih vremena.

Janik Siner izabrao je najboljeg tenisera svih vremena i za njega je to Rodžer Federer.

Nakon to je osvojio US open, u intervjuu za zvanične kanale turnira na društvenim mrežama, on je bio upitan ko je "GOAT". Poslije nekoliko sekundi razmišljanja, izabrao je Švajcarca, protiv kojeg nije odigrao nijedan meč.

Dok iščekuje rasplet svoje doping-afere i dok vjerovatno strepi zbog potencijalne kazne, kontroverzni Italijan je očigledno odabrao da najveći ne bude njegov savremenik, Novak Đoković ili Rafael Nadal, već da to bude trećeplasirani na "vječnoj listi" grend slem šampiona.

Aktuelni šampion Njujorka i svjetski broj jedan odgovarao je na svakolika pitanja. Ovo su bili njegovi odgovori:

Ko je najpristojniji igrač na ATP turu? Hubert Hurkač.

Ko je najzabavniji u svlačionici? Gael Monfis.

Da mu je hitno potrebna pomoć koga bi zvao? Aleksa De Minora.

Protiv koga mrzi da igra van Top 20? Aljaža Bedenea, bez obzira na to što više ne igra.

Ko je najveći "treš toker"? Fransis Tijafo.

Ko je najpotcjenjeniji igrač? Bautista Agut.

Ko je najveći svih vremena? Rodžer Federer.

"Iz moje tačke gledišta to bi bio Rodžer Federer", odlučio je Italijan.