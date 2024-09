Sve spremno za "Borac kup": Odbojašice Borca najavile međunarodni turnir

Ženski odbojkaški klub Borac ove godine je domaćin međunarodnog turnira "Borac kup"

Ženski odbojkaški klub Borac će i u ovoj predsezoni organizovati drugi po redu "Borac kup" koji će svim ekipama biti jedna od prvih provjera u toku pripremnog perioda.

I ove godine, učešće pored ekipe Borac, su potvrdila još tri kluba. Iz susjedne Hrvatske, dolazi ekipa Don Bosko iz Zagreba, koja se uspješno takmiči u najelitnijem odbojkaškom rangu (Super Liga).

Pored pomenute ekipe, dolazi i novopečeni premijerligaš, ekipa Orašja, koja će u novu sezonu ući sa veoma konkurentnom ekipom. Treće i najzvučnije ime ovog turnira je ŽOK Bimal Jedinstvo iz Brčkog, najtrofejniji klub u BiH.

Kapitenka ŽOK Borac Mirjana Švraka u najavi turnira govorila je o pripremnom periodu koji je iza njih.

„Pripreme teku u najboljem redu. Naša očekivanja od turnira je da se pokažemo u najboljem svjetlu. Rezultat nam nije dobar, koliko nam je bitno da pripremimo ekipu za narednu sezonu. Trener radi vrhunski posao, sve prolazi u najboljem redu, treninizi su jaki, ali stiže se sve“, kaže Švraka.

Odbojkašice Borca odigrale su jednu prijateljsku utakmicu u gostima kod Kule iz Gradačca. Rezultat je bio u drugom planu, igrala su se četiri seta, a na kraju je bilo 2:2.

„Ta utakmica nam nije bila od rezultatskog značaja, trener je 'miksao' sve igračice, da vidimo kako ćemo sve to iskombinovati“, dodala je Švraka.

Igračica Borca Dajana Tomić iznijela je svoja očekivanja od turnira te poručila kako se nada da će njena ekipa na kraju osvojiti prvo mjesto

„Od turnira se očekuje puno, jer smo ga prošle godine osvojile. Ove godine će to biti u drugačijem svjetlu, jer turnir za razliku od prošle godine ima međunarodni karakter. Biće dosta velike borbe. Očekujemo da će naši protivnici pružiti veći otpor nego prošle godine i da publici pružimo dobru predstavu publici. Nadam se da ćemo mi biti koji će se popeti na najviše postolje“, rekla je Tomić koja je poručila da se od ove generacije može dosta očekivati.

„Dugo sam već tu, ali dugo nisam vidjela ovoliku hemiju u ekipi. Pripremni period protekao je zaista super, zna se da je to najteži dio sezone. Mislim da od ove generacije ŽOK Borac možemo dosta da očekujemo. Mislim da nas ne smije otpisati ni jedna ekipa u našoj ligi“, dodala je Dajana.

Adna Kurbagić posljednje je pojačanje banjalučkog tima, a u Borac je stigla iz ekipe ORT Sarajevo. Sa novim saigračicama je prošla kompletne pripreme, a kako kaže sve su je cure lijepo prihvatile.

„Prije svega želim da se zahvalim predsjedniku i treneru kluba što su me pozvali da budem dio njihove ekipe. U klubu je odlična atmosfera, svaka cura ima svoj cilj. Cure su me stvarno lijepo prihvatile, meni je dobrodošla ova promjena za napredak i moj cilj je da se pokažem kao pojačanje jer sam zbog toga i došla. Prvi put mi je da igram na ovom turniru i nadam se da ćemo što bolje odigrati. Na ovoj prijateljskoj utakmici u Gradačcu smo pokazali dobru formu, ali ima tu još da se radi. Mislim da ćemo do početka sezone popraviti stvari koje treba popraviti i da ćemo konkurisati za gornji dio tabele“, poručila je Adna.

Za kraj su odbojkašice Borca pozvale sve navijače da dođu u dvoranu i da podrže sve takmičarke kako bi u što boljem svjetlu predstavili Banjaluku te da uživaju u dobroj odbojci.

Turnir će se održati 14. septembra (subota) u SD "Centar" u Banja Luci.

Prva utakmica se igra u 11 časova, a svečano otvaranje zakazno je 12.30. Sve utakmice bi trebale biti odigrane do 20 časova kada je zakazana dodjela medalja i pehara.

Sistem takmičenja

Sistem takmičenja će biti "svako sa svakim", a svaki meč se igra na tri odigrana seta. Ekipa koja osvoji prva dva seta, bez obzira na rezultat u trećem, osvaja tri boda. Ekipe koji u prva dva seta odigraju 1:1, u trećem setu se bore za osvajanja dva boda, dok gubitnik osvaja jedan bod. Treći set se igra do 15 bez obzira na ishod u prva dva. Nakon svih odigranih mečeva, dobićemo tabelu sa kompletnim poretkom.

Mečevi: