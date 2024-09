Partizan, Crvena zvezda, taj tenis je umro, bukvalno! Novak Đoković iznio dramatično upozorenje

Novak Đoković podigao glas zbog dramatičnog stanja u klupskom tenisu u Srbiju.

Izvor: MONDO

Novak Đoković dramatično je upozorio u Beogradu da je klupski tenis doslovno umro. Kao nekadašnji igrač TK Partizana sjedio je kraj selektora Viktora Troickog, nekadašnjeg igrača TK Crvena zvezda i poslije pobjede Srbije protiv Grčke zabrinuto iznio u javnost kako stoje stvari.

"Pozitivno je da je početna tačka ove zlatne naše generacije bila solidna sa Monikom Seleš, Bobom Živojinovićem. A Hrvati imaju veću tenisku tradiciju. Zavisi od perspektive. Navikli smo na uspjehe, teško da ćemo se zadovoljiti nečim ako nije bolje. Drago mi je da je naš uspjeh, ne zaboravite Anu i Jelenu, igrale su finale i FED kupa i bile inspiracija, Janko, Viktor, Ziki i ja smo pravili put mladim igračima poput Hamada. Ovo je šira i kompleksnija priča za koju nema rezultata."

"Ti seniori blii su bolji od mene"

"Nama je klupski tenis umro. Umro bukvalno. Partizana nema u klupskim takmičenja, ja sam tamo ponikao, on u Zvezdi. Ta takmičenja na nivou države tada bila su veoma jaka. Imao sam tada na Partizanu vrhunske sparinge, bili su tu i seniori i oni koji su bili bolji od mene: to je ogroman problem. Savez mora to da riješi. Bez klupskog tenisa rizik je veći, jer nema sistema. Ide se od Dejvis kupa, nada se da će tako da se obezbijedi budžet što nije realno. Sistem mora iz korijena da se mijenja. Ne možemo da se nadamo da ćemo na krilima uspjeha da živimo još šest ili 12 mjeseci", rekao je Đoković.

Govorio je Novak i o infrastrukturnim problemima i neophodnoj izgradnji Nacionalnog teniskog centra.

"Ja sam imao Centar na Dorćolu koji je služio nezvanično kao Nacionalni centar. Savez je imao neke termine koje je koristio. Ima puno privatnika, klubova. Nema toga na nacionalnom nivou. Ne mora da se izmišlja topla voda, nego da se prepiše ono što funkcioniše u nekim uspješnijim savezima."