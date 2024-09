Svi čekali Novaka, on pokazao koliko je ponosan na Srbiju: Sve što sam postigao, uradio sam jer sam odavde!

Novak Đoković nalazi se u Sofiji gdje će učestvovati na humanitarnom egzibicionom turniru.

Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru u Sofiji. Osvajač zlatne medalje na Igrama u Parizu biće gost Grigora Dimitova i učestvovaće u humanitarnom meču u ogranizaciji njegove fondacije.

Poslije ubjedljive pobjede nad reprezentacijom Grčke u Dejvis kupu u Beogradu i nekoliko provedenih dana u prestonici Srbije, Novak Đoković otputovao je u Sofiju gdje će učestvovati na egzibicionom turniru. "Osjećam veliko zadovoljstvo što sam ovdje, Srbija i Bugarska imaju i tradiciju i bratstvo i jedinstvo dugi niz godina. To je motivacija za moj dolazak" rekao je Đoković.

Đoković je na konferenciji za medije pričao i o odnosu koji ima sa Bugarinom. "Dovoljno je to bratko, ne treba više od toga. Igrali smo mnogo puta na turnirima, pričamo pola bugarski i srpski, pola engleski. Znamo se mnogo godina, imamo dobar odnos. Poštujemo se. Naravno, na terenu smo rivali, ali njega sam uvijek gledao drugačije od drugih jer je brat iz Bugarske, tako sam oduvijek osjećao".

Poznato je da Đoković ima dobre odnose sa ostalim teniserima. Ipak, utisak je da je prijateljstvo čvršće sa igračima koji su bliži Srbiji, a šaljivom objavom na društvenim mrežama u kojoj pjeva na bugarskom Đoković je to samo i potvrdio. Olimpijski šampion objasnio je zašto je to tako: "To je ono što ja jesam i sve što sam ostvario je zbog toga odakle sam. DNK koji imamo mi sa ovih prostora je jedinstven. Imamo taj ratnički duh, nikada se ne predajemo, borimo se za ono što smatramo bitnim, strasni smo. Na kraju dana, svi griješimo i nekad možda jesmo previše strasni, ali to više volim neko da smo ravni, više volim život, emocije, da vidim drugačije izraze na licima ljudi, volim da vidim strast. Zato se dobro slažemo Grigor i ja, vidio sam to i kod igrača sa ovih prostora. Razumijemo se čak i ako ne govorimo istim jezikom. Sa Grcima je pomalo drugačije, ali balkanski duh imamo svi", zaključio je Đoković.

