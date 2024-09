Roditelji joj nisu dali da ima dečka, pa postala čudo! Uzela grend slem i milione

Ema Radukanu ostaće upamćena kao jedina osvajačica grend slema koja je do titule došla iz kvalifikacija. "Čudo od deteta" je sada jedna od najbogatijih teniserki sveta, bez obzira na to što već dugo vremena nije na vrhunskom nivou.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Činilo se da će karijera Eme Radukanu poslije nevjerovatnog osvajanja US opena 2021. krenuti uzlaznom putanjom - postala je svjetska zvijezda i sve oči su bile uprte u nju. Međutim... Nanizale su se povrede i naizgled vrhunska forma u potpunosti je pala i sad se britanska teniserka nalazi na 70. mjestu VTA liste.

Radukanu je u žižu javnosti dospjela kao šampionka Njujorka, pratili su je česti opisi "čudo od djeteta" ili "nova zvijezda ženskog tenisa". A, postojao je još jedan važan razlog za sve te hvalospjeve - bila je i ostala jedina koja je putem kvalifikacija stigla do grend slem titule u pojedinačnoj konkurenciji, a to je uradila bez izgubljenog seta. Bio je to nevjerovatan šok u teniskom svijetu, ali i uspjeh koji će se vrlo teško ikada ponoviti.

Imala je Radukanu još uspjeha u karijeri, ali je put do titule očito bio suviše strmoglav za mladu teniserku. Stigla je do tri polufinala Australije (2022, 2023. i 2024), jednog na Rolan Garosu (2022) i dva četvrtfinala na Vibldonu (2021. i 2024). Međutim, prošlogodišnje operacije obe ruke i lijevog skočnog zgloba odvojile su je od terena. Britanka sada pokušava da se vrati na put stare slave i s obzirom na to da ima tek 21 godinu, na dobrom je putu da opravda svoja očekivanja.

Svaki početak je težak

Ema Radukanu je jednom prilikom ispričala pomalo uznemirujuću ispovijest iz svog detinjstva. Mlada teniserka je rođena u Torontu u mješovitom braku, njen otac je iz Rumunije, a majke iz Kine, što joj je pomoglo da tečno govori engleski, mandarinski i rumunski. Tenisom je počela da se pavi sa pet godina, ali je bavila i drugim sportovima poput košarke, golfa, skijanja, jahanja i baleta. Ipak, bijeli sport je prevladao sve ostale, a teniserka je u profesionalne vode stupila 2018.

Iza sebe je uvijek imala porodicu, ali se nekima možda ne bi dopao njihov način vaspitavanja. Roditelji osvajačice US opena nisu joj dozvoljavali bilo kakave tinejdžerske romanse, smatrajući da bi to moglo da ugrozi njenu karijeru. "Roditelji su bili protiv momaka, jer je to ometalo treninge", jednom prilikom je ispričala za D tajms, ali ovo nije bilo jedino rigorozno rješenje njenih roditelja: "Nisam smjela da se družim sa drugaricama dok sam bila mlađa. Bila sam ljuta zbog toga, ali me je to učinilo samopouzdanom i osjećala sam se prijatno u sopstvenom društvu", rekla je Radukanu.

Poslije punoljetstva Radukanu je bila u vezi sa sinom milijardera Roberta Agostinelija - Karlosom kojeg je upoznala prilikom sklapanja saradnje sa Diorom, jer je njegova majka PR čuvenog francuskog brenda. Poznato je da su se zabavljali sve do Vimbldona ove godine.

Među najplaćenijim teniserkama

Uspjeh na US opemu otvorio je mnoga vrata mladoj Britanki, istorijski uspjeh i ljepota omogućili su joj nove brojne ugovore. Radukanu važi za jednu od najbogatijih teniserki, u prilog tome godovi i da ju je prošle godine Forbs proglasio za šestu najplaćeniju sportistkinju na svijetu.

Poznata je priča iz 2023. kad je Ema odigrača svega 10 mečeva za godinu dana, a zaradila je pravo bogatstvo. Pobijedila je pet susreta i plasirala se u finale Indijan Velsa i za sve to zaradila je 14 miliona evra. Većina prihoda dolazi od sponzora, iza nje stoje Najk, Vilson i Evia, a između ostalog ambasadorka je Diora, Tifanija i Poršea. Na satju VTA jasno stoji da je do sad zaradila 3,35 miliona funti.

Jahanje i čitanja među glavnim hobijima

Radukanu, iako mlada, ima brojne hobije. Jednom prilikom izjavila je da obožava jahanje, ali da zbog obaveza ne stiže da se bavi i tim sportom. Između ostalog, Bitanka obožava slikanje i čitanje. Bijeg od stvarnosti pronalazi među romanima i zbog toga pokušava da na svakom putovanju uz sebe ima po neku knjigu.

(MONDO, Tijana Jevtić)