Englezi nudili Novaku sve, on ih oduvao: Bio je dijete, ali je znao da je Srbin - to mu nikad nisu oprostili!

Novak Đoković nije htio da proda Srbiju za milione Englezima, otkrio je njegov otac Srđan.

Novak Đoković je rijetko gdje miljenik publike kada ode zapadno od Srbije, a pogotovo je imao problema sa publikom u Velikoj Britaniji. Na Vimbldonu su Rodžer Federer i Rafael Nadal uvijek imali prednost, pa čak sada i Karlos Alkaraz, Janik Siner i momci iz mlađe generacije. Naravno, Endi Marej je uvijek bio miljenik domaće publike, a Novak Đoković nije - baš zato što to za njega nikada nije postala domaća publika!

Najbolji teniser ikada je imao izdašne ponude Ujedinjenog Kraljevstva da prihvati njihov pasoš i zaigra za njih. Nudili su "blanko", sve što poželi, a vijesti o tim kontaktima i ponudama stigle su u javnost 2005. godine. Đoković je tada imao 18 godina, a kako porodica nije mogla da obezbijedi novac za veliku tenisku karijeru Đokovići su bili u dugovima i problemima do guše. Ipak Srđan Đoković je gostujući u "Ćirilici" kod Milomira Marića otkrio šta se zapravo desilo. Na pitanje da li je bio u dilemi kada su stigle ponude Engleza, odgovorio je:

"A šta ti misliš, Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja djeca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana prije toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stanovima po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cijenu. Tako se i moj Novak uvijek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obje strane, razlika je samo u glavi - i to je to", rekao je Srđan Đoković

Osim što je otkrio da su i neke druge države htjele da dovedu Novaka pod svoju zastavu Srđan je pričao o odnosu Novaka sa Endijem Marejem. Zna se da su njih dvojica veliki prijatelji još od tinejdžerskih dana i to je Teniski savez Velike Britanije htio da iskoristi. Sreća, patriotizam najboljeg ikada im se ispriječio na tom putu.

"Htjeli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovdje. Njegova bit je srpska, bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa djecom kad se vratimo u Beograd. Ja sam rekao djeci da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promijeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi do kraja", zaključio je Srđan Đoković.

Novak Đoković je rijetko pričao o ovoj temu, ali je morao da se oglasi poslije prvog kola Vimbldona kada je savladao britanskog tenisera Džeka Drejpera. Razlog? Pa upravo je njegov otac, inače engleski diplomata i političar, pregovarao sa Srđanom i Dijanom Đoković! '

'Moji majka i otac su pregovarali oko državljanstva, ja sam bio iznenađen kada sam čitao o Džekovom ocu. Bio je to kratak razgovor. Roditelji i ja nismo željeli da se preselimo iz Srbije, iako je ekonomski to bilo vrlo privlačno", rekao je ponosni Srbin Novak Đoković.