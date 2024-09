Prvi poziv za seniorsku reprezentaciju Srbije: Lara Stanić se dokazala u Kini, a sad čeka put u Mađarsku

Lara Stanić i Tatjana Činku dobile su poziv u seniorsku rukometnu reprezentaciju Srbije.

Izvor: IHF/Kolektiff

Lara Stanić i Tatjana Činku pokazale su se u najboljem svjetlu na kadetskom Svjetskom prvenstvu u rukometu koje je održano u Kini kad su izabranice Zorana Barbulovića zauzele šesto mjesto. To je bilo dovoljno da mlade igračice dobiju poziv da se priključe seniorskoj reprezentaciji Srbije koja se priprema za Evropsko prvenstvo u Mađarskoj. Lara Stanić je desni bek zagrebačke Lokomotive i na iznenadni novi zadatak da obuče dres A selekcije brzo je reagovala i zajedno sa ocem došla do kampa.

”Osjećam se preponosno! Ovaj poziv mi puno znači, ali moram da priznam da ga nisam očekivala. Ipak, vjerujem da je to nagrada za sve što smo prvo kao tim, a potom i pojedinci pokazali ovo ljeto. Nadam se da ću se pokazati u najboljem svjetlu”, s osmijehom ističe Stanićeva.

U svakom sportu pored mnogo talenta, truda i rada neophodna je i podrška. Mlada Lara ističe da to dolazi iz porodice, a poslije saznanja da je dobila poziv za seniorski tim upravo su njeni ukućani bili najponosniji. ”Roditelji su navijali za to već neko vrijeme i samim tim su bili presrećni što se i njihova želja za mene ostvarila”, ispričala je reprezentativka. Poslije velikog uspjeha kadetske reprezentacije pohvale su stizale sa svih strana, a saigračice iz ekipe čestitale su joj na poseban način. ”Svi su bili ponosni na moj tim i na mene i dočekali su me u slavljeničkoj atmosferi. Poslije toga uslijedio je rad na pripremama za narednu sezonu kada se sve zaboravlja i nastavlja se još jače”, rekla je Stanićeva.

U nove pobjede Stanićeva će krenuti sa cimerkom iz Kine. ”Kada sam vidjela Cokino ime (Tatjana Činku) bila sam presrećna što smo opet zajedno i što možemo da nastavimo druženje i u sobi koju dijelimo. Nadam se da ćemo se dobro pokazati obje”.

Stanićeva sada ima priliku da se dokaže i izbori put na Evropsko prvenstvo u Mađarskoj. ”Nada posljednja umire. Na osnovu truda i rada koji ulažem imam pravo da se nadam i da vjerujem da se mogu naći na spisku za prvenstvo. Svjesna sam da za mene ima vremana i da ne treba da očajavam ako ne odem sada, jer me to sigurno čeka u budućnosti", rekla je reprezentativka. A, kada je riječ o budućnosti rukometa u Srbiji i onoga što ona može da mu doprinese bek Lokomotive kaže: ”Trenutno osjećam manji pritisak, ne mogu da kažem da toga nema, ali mislim da će sve vremenom i kroz treninge doći na svoje”, zaključila je Stanićeva.

(MONDO)