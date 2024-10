Đoković otkrio tajnu uspjeha: Te dvije stvari mi mnogo pomažu u Kini

Novak Đoković je na konferenciji za medije otkrio i zbog čega je tako uspješan na turnirima u Kini.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i sve dileme, ako su i postojale, otklonjene su kada je osvojio zlato na Olimpijskim igrama. Poslije toga je ispao sa US opena u trećem kolu pa je odlučio da napravi pauzu i da naredni zvanični turnir bude u Šangaju (Kina). Između toga se napunio energijom u Beogradu kada je igrao za Srbiju u Dejvis kupu.

Već neko vrijeme se nalazi u Kini i tamo je stigao da odradi i reklamne kampanje sa svojim sponzorom, ali i da trenira sa Holgerom Runeom. Turnir za njega počinje od drugog kola, pošto je slobodan u prvom, a na konferenciju za medije došao je odlično raspoložen. "Šta je moja tajna u Kini? Volim knedle i kineski jezik, rekao bih da to pomaže", nasmijao se Novak.

Đoković je od 99 titula koliko ima do sada u karijeri 11 osvojio na kineskom tlu. Prvu baš u Šangaju 2008, ali ne na ovom turniru, već na Završnom mastersu koji se tada održavao u ovom gradu.

"Moram da radim na mom kineskom. Unazadio sam se, moram da priznam. Pet godina nisam igrao ovdje, to je predugo, moraću da vježbam."

Poslije šala i smijeha došao je red i na nešto ozbiljnija teniska pitanja, prvo je bilo o podlozi u Šangaju. "Rekao bih da je teren dosta brz. Pričao sam to sa drugim igračima. Loptice su drugačije, možda one malo usporavaju igru, mada je i pored toga veoma brzo. Moraš da serviraš dosta dobro, to je velika prednost i to je nešto na čemu radim."

Upravo je servis bio veliki problem za njega u Njujorku i to je nešto što će morati da popravi u Kini. "Volim da igram ovdje, volim ove uslove, podršku koju dobijam i dodatna motivacija mi je svakako želja da osvojim 100. titulu u karijeri. Radim na sebi svaki dan na treninzima. Igram dosta trening poena, gemova, setova, želim da dođem do željenog nivoa. Nisam igrao na turnirima u posljednje vrijeme, tako da moram da sustignem ostale", zaključio je Đoković.

Mediji već neko vrijeme spekulišu da će mu turnir u Šangaju biti posljednji zvanični turnir u sezoni i da će poslije toga igrati samo na egzibiciji "Šest kraljeva" gdje će dobiti 1,5 miliona evra za učešće, dok će pobjedniku pripasti šest miliona evra.