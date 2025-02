Dodik najavio - pet miliona KM za banjalučke sportske klubove! Ponovo se priča o izgradnji novog stadiona

Dodik je govorio o sportu u najvećem gradu RS.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Kabinet predsjednika Republike Srpske i druge republičke institucije izdvojiti pet miliona KM za banjalučke sportske klubove i sport u ovom gradu.

Nije, međutim, precizirano koji su to klubovi i koliko bi novca dobili, pojedinačno gledano. Istovremeno, poslije sastanka sa predstavnicima stranaka koje čine većinu u Skupštini Grada Banjaluka, Dodik je rekao da je želja početak izgradnje novog fudbalskog stadiona.

"Jedno od osnovnih obilježja gradova kao što je Banjaluka jesu funkcionalni sportski objekti. Internacionalizacija se najbolje radi kroz sport. Da bi imali Borac koji igra evropsku ligu, moramo da imamo i evropski stadion", rekao je Dodik novinarima, ne navodeći gdje bi se novi stadion nalazio, ni koliki bi kapacitet imao.

Dodik je, sa druge strane, istakao da će ovaj projekat koštati oko 100 miliona KM, navodeći da to neće biti problem za Republiku Srpsku uz učešće grada sa 20 do 30 odsto te dodavši da to može da se finansira u naredne četiri godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/SRNA)