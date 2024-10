Partizanov Nindža dobio Zvezdu na rođendan, pa poručio: Mislite u Beogradu je haos, samo da vidite Teheran

Rukometaš Partizana Said Heidarirad otkrio je da se jako lako uklopio u Beograd

Izvor: PROMO/RK Partizan

Partizan je pred sam početak nove sezone doveo možda i najzvučnije pojačanje, Saida Heidarirada! Iranac koji je godinama branio na najvećem nivou i u Ligi šampiona stigao je iz Dinamo Bukurešta, a mjesec dana kasnije ističe da se ni u jednom momentu od dolaska među crno-bijele nije osjetio kao stranac u Srbiji. Rukomet je krenuo da trenira kasno, tek sa 17 godina i morao je da napravi težak izbor između sporta i obrazovanja.

"Kasno sam počeo da treniram rukomet, ali sam od prvog dana imao velike snove. Rođen sam u malom gradu, koji je dao nekoliko reprezentativaca i oduvijek sam želio da budem kao oni. Sanjao sam da zaigram za nacionalni tim, da odem u Evropu i igram Ligu šampiona… Trebalo mi je deset godina da sve to ostvarim. Pokušao sam paralelno sa treninzima u Iranu da završim studije, ali mi klub nije dozvoljavao da odlazim na predavanja. Studirao sam sportski menadžment, ali sam na kraju morao da biram između profesionalne karijere i obrazovanja. Roditelji nisu bili baš najsrećniji zbog odluke koju sam donio. Moj otac je učitelj i želio je da završim fakultet, ali su vremenom i majka i on prihvatili moj izbor i pružaju mi veliku podršku", počeo je svoje izlaganje Heidarirad.

Postepeno je napredovao, a sa 27 godina uspio je da se dokopa i Evrope, pa da kasnije u Bukureštu zaigra i Ligu šampiona. Poslije sedam godina u komšiluku stigao je u Srbiju.

"Zaigrao sam za reprezentaciju Irana do 18 godina, zatim i do 20, a onda sam konačno nastupio za seniorski tim. Sve to mi je pomoglo da dobijem angažman u Evropi i sa 27 godina sam došao u Bukurešt. U Dinamu sam proveo sedam sjajnih godina, osvojio 16 trofeja, a da bismo to ostvarili bilo je potrebno mnogo truda i napora, kako nas igrača i stručnog štaba, tako i svih ljudi koji rade u klubu. U Partizan sam došao sa jasnim ciljem – da postanemo šampioni. Nisam došao tek tako, da malo igram i maštam o uspjesima, već da osvojimo titulu. Vidim da svi u klubu to jako žele i rade na tome. Postavili smo visoke ciljeve i ne možemo samo da obećamo da ćemo osvajati trofeje, već moramo konstantno da radimo na sebi", dodao je on.

Izvor: PROMO/RK Partizan

U Beograd je došao sa suprugom i ćerkom od osam mjeseci. Nije to bio baš najlakši momenat za promenu sredine, ali srećom Saidova supruga se takođe bavila rukometom i razumjela ga je.

"Srećan sam što imam nekoga ko razume šta život profesionalnog sportiste podrazumjeva. Supruga i ja smo se potrudili da ćerka ne osjeti promjenu previše i brzo smo se navikli na život u Srbiji. Ljudi su zaista gostoprimljivi i srdačni, saigrači su me prihvatili od prvog treninga i ne osjećam se kao stranac. Teško je odlučiti se da promijeniš državu kada imaš malu bebu, pogotovo kada ne znaš jezik, ali nalazimo način da se sporazumijemo. Pričam na engleskom, a sa trenerima Đorđem Ćirkovićem i Markom Isakovićem, kao i sa Nikolom Crnoglavcem, razgovaram na rumunskom. Trudim se da brzo naučim jezik, jer želim da znam više o zemlji u kojoj sada živim."

Kada se završe treninzi i obaveze dolazi ono najslađe - vrijeme provedeno sa porodicom. "Obožavam da provodim vrijeme sa ćerkicom. Pomažem dosta ženi, jer ne želim da bude premorena, zaslužuje svu moju pomoć i brigu. Majka je i prirodno je da ona provodi najveći dio vremena sa bebom, ali kada nemamo trening, ja preuzimam brigu oko ćerke. Živimo sami, nemamo pomoć sa strane i mislim da za sada super funkcionišemo. Beba ne dozvoljava da baš svaku noć spavamo, ali preko dana smo okej. Kada kao muškarac odlučiš da imaš porodicu, moraš da budeš oslonac u svakom smislu. I samo da znate, nemamo još puno vremena za razgovor, supruga me čeka da preuzmem ulogu, bebisiterke", našalio se Said.

Izvor: PROMO/RK Partizan

Pošto je Iranac, ima malo drugačiji pogled na svijet od Srba pa su ga saobraćajni špicevi u Beograd - zabavili i obradovali!

"Kada sam potpisao za Partizan, prijatelji iz Srbije su mi odmah rekli da se spremim za gužve i haos u saobraćaju. Vjerujte mi, ne znate šta je gužva u saobraćaju. U Iranu možete bukvalno da odspavate u kolima kada vas uhvati gužva, tako da mi vožnja ne predstavlja nikakav problem", otkrio je on.

Nije mogao bolji poklon da dobije za 34. rođendan, pobijedio je Crvenu zvezdu u "vječitom derbiju! Prvi poklon za rođendan dao mu je trener golmana Mihailo Radosavljević, a posebno ga je obradovala puna "Banjica".

"Zanimljivo je da sam, od kako sam došao u Evropu, svake godine na rođendan igrao utakmicu. Miki je od prvog dana ostavio poseban utisak na mene, pomogao mi je da se uklopim u tim i naviknem na život ovdje, a za rođendan mi je kupio englesko-srpski rječnik. Kupiću i ja njemu lijep poklon desetog januara, kada on bude slavljenik. Bio je to zaista sjajan dan za mene. Pobijedili smo uz veliku podršku navijača i nadam se da će nas bodriti i na narednim utakmicama. Sezona je duga, a do cilja se dolazi postepeno. Zato nam je njihova podrška važna", zaključio je čuvar mreže Partizana.