Partizan razbio Crvenu zvezdu: Dominacija u derbiju, šamar za crveno-bijele!

Partizan je rutinski savladao Crvenu zvezdu u prvom vječitom derbiju ove sezone.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Rukometaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu u prvom vječitom derbiju ove sezone 29:19 (15:9). Nije osim u prvih desetak minuta gost pružio bilo kakav otpor i na kraju je ovaj meč uglavnom bio jednosmjerna ulica.

Ponovo je kao i u meču sa Vojvodinom u prvom kolu najbolji bio Nikola Crnoglavac sa osam golova, dok je Marko Vasić iz pet pokušaja dao pet golova. Kod Zvezde je sa crte Veljko Davidović dao četiri gola.

Povela je Zvezda sa dva sedmerca i držala je prednost prvih 10 minuta, kada su domaćini preokrenuli poslije kontre na 5:4 golom Marka Vasića. Upravo je Vasić četvrtim golom iz isto toliko pokušaja odlijepio crno-bijele na 8:5, a Partizan je do poluvremena digao prednost na 15:9. U drugom dijelu je crveno-bijeli tim ponovo prvi pogodio, ali kako je meč odmicao vidjela se mnogo veća širina crno-bijelog tima i prednost je samo rasla. Na 20 minuta do kraja prednost je bila dvocifrena pa je trener Ćirković do kraja meča dao priliku rezervistima.

Crno-bijeli su ovom pobjedom potvrdili šampionske ambicije i odavno nije bilo ovoliko optimizma među crno-bijelom rukometnom javnosti. Što se Zvezde tiče, nakon mršavog remija sa Vranjem na startu ovo bi trebalo da upali sve alarme u klubu.

