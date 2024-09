Igra se derbi, a Crvena zvezda je totalni autsajder: Crno-bijeli gaze, rival se nada čudu!

Rukometaši igraju vječiti derbi u kome je veliki favorit Partizan! Ipak, rukometaši Crvene zvezde se nadaju da mogu da ih iznenade.

Izvor: MN PRESS

Igra se vječiti derbi! Dok se čeka sudar Crvene zvezde i Partizana u fudbalu u ponedjeljak, u nedjelju od 18 časova na Banjici igraće rukometaši, a ulaz na ovaj meč biće slobodan. Apsolutni favorit na ovom meču biće crno-bijeli koji su poslije osam godina uspjeli da pobijede Vojvodinu u domaćem prvenstvu i sjajno otvore novu sezonu. Ipak crveno-bijeli su se pred derbi pojačali defanzivnim specijalcem Nikolom Jezdimirovićem i nadaju se da u derbiju mogu ra poprave utisak poslije lošeg otvaranja sezone i remija sa Vranjem u "Šumicama".

Jedan od onih koji će prvi put igrati vječiti derbi je pivot crno-bijelih Nemanja Ratković.

"Mislim da smo sjajno počeli sezonu pobjedom protiv šampiona Srbije, da smo ispunili očekivanja, kako uprave, tako i ostalih ljudi u svijetu rukometa. Jako sam uzbuđen zbog utakmice koja je pred nama, zato što će to biti moj prvi vječiti derbi. Naravno, idemo na pobjedu i samo o tome razmišljamo, ne postoji druga opcija za nas. Na taj način moramo da pristupimo svakom meču do kraja sezone. Očekujem punu Banjicu u nedjelju i nadam se da će nas navijači podržati u velikom broju", istakao je 27-godišnji pivotmen Partizana.

Trener Partizana Đorđe Ćirković je zadovoljan pripremom za meč sa vječitim rivalom i iako je njegov tim favorit zna da ovdje ne smije doći do opuštanja.

"Svi znamo da je derbi jedna vanvremenska utakmica u svim sportovima, iz prostog razloga što na konačan rezultat najmanji uticaj ima trenutni kvalitet oba protivnika. Tako će biti i u ovom slučaju. Ja imam sreću da, kada sam vidio momke u Novom Sadu poslije utakmice, zatekao sam ih zadovoljne, a ne srećne. Za mene je to bilo vrlo važno i vidio sam jednu dozu odgovornosti i zrelosti. U tom trenutku oni su bili potpuno svjesni da za tri dana imaju izuzetno važan meč. Ništa nas ne zavarava njihov neriješen rezultat iz prvog kola sa Vranjem, jer u slučaju da ovdje izbore pozitivan ishod, sve bi bilo zaboravljeno. Identično je i sa naše strane. Ono dobro što smo uradili prije tri dana bilo bi poništeno ovdje negativnim rezultatom. Iako je malo vremena za pripremu, iako imamo čudne termine za treniranje, pa biramo da li da ručamo ili da treniramo, sve su to neke okolnosti koje pozivaju na dodatni oprez. Mi smo svjesni da poslije rezultata u Novom Sadu nema nazad i da za nas u narednih 7-8 mjeseci i 'male utakmice' postaju velike", zaključio je šef stručnog štaba crno-bijelih.

Kapiten Crvene zvezde Miloš Bujišić se ipak nada da njegov tim može da iznenadi i da krene sa pobjedama ove sezone.

"U ovom trenutku Partizan sigurno ulazi u ovaj meč sa više samopouzdanja od nas. Ako pogledamo prvo kolo lige. Međutim, derbi je uvijek posebna utakmica i mi sigurno nećemo doći na Banjicu sa bijelom zastavom. Borićemo se do posljednjeg atoma snage da učinimo sve i više od toga da dođemo do pozitivnog rezultata. Dosta je novih igrača koji prvi put igraju derbi i siguran sam da će motivacija i želja biti na najvišem nivou. Zvezda je živt, sve drugo su sitnice", rekao je on.