Da li je 2025. posljednja godina u Đokovićevoj karijeri? Tri različita stava, a jedan je izazvao buru!

Pojedini mediji pitaju se i da li je 2025. godina posljednja u karijeri Novaka Đokovića.

Novak Đoković u novu tenisku sezonu ulazi iz Brizbejna. Tamo će da počne pripreme za Australijan open i za saradnju sa Endijem Marejem. Dok se čeka da po prvi put izađe na teren najbolji teniser svih vremena nalazi se u centru pažnje mnogih medija. Tako je specijalizovani teniski portal "tennis.com" pokrenuo debatu oko jednog pitanja - da li je sljedeća sezona posljednja u njegovoj karijeri?

Pitanje je prosto, hoće li se Đoković povući na kraju 2025. godine? O tome su pričali novinari spomenutog portala.

"Kada je neko blizu 40. rođendana onda svaka sezona može da bude posljednja. Ipak, ja mislim da ćemo isto to pitanje da postavljamo i u narednim godinama. Zašto? Imam tri razloga za to. Prvi je način na koji se Novak brine o svom tijelu, imun je na 'dosadne' povrede i fokusiran da igra najbolje na najvećim turnirima. Drugi je zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu i činjenica da nije osvojio nijedan grend slem. Kada na to dodate Sinera i Alkaraza, biće spektakularno gledati da li Novak može da se vrati na vrh. I treći razlog je dovođenje Mareja za trenera. On će pokušati da podmladi Đokovića i njihova saradnja je kao neka najava za seriju na 'Netfliksu', očekujem da će to trajati nekoliko sezona", poručio je Džon Livi.

Slično mišljenje ima i Pit Bodo.

"Sportisti, fanovi, novinari, često koriste onaj izraz 'idi dok si na vrhu', prije nego što krene nezaobilazan pad koji dolazi sa godinama. Međutim, osim ako se ne desi nešto baš nepredvidljivo, ne vjerujem da će Đoković da krene tim putem na kraju 2025. godine. Naravno, svašta može da se desi tokom godine, ali je Novak još u samom vrhu i svi osim dvojice igrača bi ubili da imaju skor na slemovima kao što je on imao u ovoj godini (16-3), čak i da izuzmemo olimpijsko zlato. Možda je sedmi na ATP listi, ali je u nevjerovatnoj formi i uživa u tenisu. Primjera radi Sampras je na US openu 2002. godine kao 17. nosilac uzeo titulu i poslije toga je bacio reket i završio karijeru. Poenta je da Đoković nije Sampras i da u njemu još postoji želja da se takmiči i da se bori. Zajedno sa Endijem je ušao u neki novi voz koji kreće", jasan je Bodo.

Za razliku od njih dvojice Ema Stori je očekivala nešto potpuno drugačije.

"Kada je osvojio zlato u Parizu mislila sam da je to početak kraja. Bio je veoma emotivan, potvrdio je da je najbolji ikada i statistički, osvojio je sve. Dio mene bio je iznenađen što nije u tom momentu rekao da je kraj. Za mene Đoković nije čovjek koji će da produžava sebi karijeru po sveku cijenu, posebno kada vidi šta povrede mogu da urade sportistima na samom kraju. Mnoge je iznenadio dovođenjem Mareja za trenera, mada meni to djeluje kao pokazatelj odlučnosti, da ide dok je na vrhu. Možda još jedan ili dva grend slema, kao neka lična satisfakcija, da podsjeti Alkaraza i Sinera da ih čeka dug put. Po mom mišljenju mislim da će objaviti odlazak u penziju na leto. Možda i ranije ako osvoji 11. titulu u Melburnu", zaključila je Ema.

