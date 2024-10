Borac m:tel dočekuje Gračanicu: Još smo u fazi stvaranja, zato smo nestabilni - sami sebi smo najveći protivnici

U četvrtom kolu rukometne Premijer lige BiH, Borac m:tel ugostiće Gračanicu, ekipu koja je ostvarila maksimalan učinak u tri uvodne runde.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac m:tel u četvrtom kolu Premijer lige BiH imaće težak zadatak na domaćem terenu - ugostiće tradicionalno nezgodnu Gračanicu, koja je u dosadašnja tri kola prvenstva ostvarila maksimalan učinak - tri pobjede.

S druge strane, tim Irfana Smajlagića se muči na početku nove sezone, zabilježio je pobjedu i dva poraza, pa će duel u SD Centar, zakazan za subotu od 20 časova, biti od izuzetne važnosti za "crveno-plave".

Trener Borca m:tel, čija ekipa je u sezonu ušla sa dva poraza, a zatim savladala Leotar, ističe da njegov tim svakodnevno raste, napreduje i da od njega tek treba da se očekuju dobri rezultati.

"Protiv Leotara odigrali smo korektno i upisali dva boda. Na momente je to izgledalo onako kako smo zamislili, međutim još smo u procesu traženja. I forme i profila igrača, naročito onih koji su došli, zatim mijenjanja sistema u odnosu na prošlu godinu... Sve to zahtijeva vrijeme i kvalitetan rad igrača, njihovu koncentraciju i posvećenost, kako bi to mogli što brže unaprijediti. Još smo u fazama stvaranja, tako da smo nestabilni. Ostaje nam da se svaki dan uigravamo, tražimo najbolja rješenja", kaže Smajlagić.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Naglašava da su uslovi u kojima rade specifični i da sve to treba imati u vidu kada se govori o samom učinku kluba.

"Nije lako ni igračima, a ni u stručnom štabu, raditi u ovakvim uslovima i ponašati se kao da je sve idealno. Jedini način da pomognemo klubu je da damo svoj maksimum i napravimo ono što želimo kao sportisti. Na taj način možemo lakše da dišemo i pronalazimo rješenja. Moramo rezultatima stvarati unutrašnje zadovoljstvo. Ako se dobro radi i ako smo fokusirani, onda ćemo napraviti i rezultat. Moramo se izdići izvan svih situacija i okolnosti, povreda, bolesti i finansija. To svaki dan prenosim igračima i stručnom štabu oko sebe. Meni ne treba pokretač, ja sam sebe dajem, međutim pored mene je još 20 ljudi koje treba pokrenuti. Nekad su OK, nekad nisu, nekad su raspoloženi, nekad ne. A ti znaš da moraš stalno biti raspoložen jer ako ne radiš kvalitetno - doći će porazi, loši komentari...", naglašava trener "crveno-plavih".

Kaže da previše ne obraća pažnju na protivnika, nego mu je najvažnija igra njegovog tima. Naravno, ne želi nikoga da potcjenjuje, ali smatra da je u Banjaluci jedino Borac m:tel favorit. Naravno, pod uslovom da bude na nivou koji se od čekuje od "Velikana iz Gospodske".

"Ko god igra protiv nas, igra sa punom energijom. Koji god protivnih da dođe, mi ne očekujemo da će biti neka razlika. Pripremamo se za ekipu koja je prva na tabeli, imaju kvalitet, ali ponavljam da smo sami sebi najveći protivnici. Ako ne budemo pravi, imaćemo problema sa svima. Ako smo OK, onda ćemo dobiti sve. To traženje je proces i to je normalno. Treniramo i očekujemo da napredujemo i pobijedimo. Ne bih htio protivnika da potcijenim ni nas da precijenim, ali mislim da svako ko dođe u Banjaluku ne može očekivati pobjedu. Tj. može očekivati, ali će se namučiti. Tako je i nama", zaključio je Smajlagić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Arsenije Bubić zadovoljan je kako je ekipa izgledala u prošlom kolu protiv Trebinjaca.

"Čeka nas derbi protiv Gračanice, ekipe s kojom smo igrali prijateljsku utakmicu, ali sutra će to biti potpuno drugačije. Protiv Leotara smo odigrali korektno, kao ekipa smo se probudili, a i sada smo se dobro pripremili. Mislim da ako budemo dali 100 odsto od sebe i budemo imali energiju kao protiv Leotara, očekujem da rezultat neće doći u pitanje i da ćemo pobijediti", rekao je Bubić, koji je nastupao na nekoliko pozicija i to je ono što dodatno krasi njegovu igru.

"Bavimo se kolektivnim sportom i uvijek sam tu u službi ekipe. Šta god treba za ekipu, tu sam da dam. Nebitno je to da li je to srednji bek, lijevi bek ili krilo. U odbrani bilo koja pozicija, tako da se na mene može računati u svakom segmentu. Mislim da ovo razmišljanje dijele svi igrači, jer na kraju je najvažniji rezultat. Bitno je da svi damo doprinos i učinimo da ekipa izgleda što bolje i pobijedi."

Nikša Petrović takođe je uvjeren da se pozitivan niz Gračanice može prekinuti u Banjaluci.

"Gračanica je dobra ekipa, uigrana i vidi se njihov napredak. Dobro su otvorili prvenstvo, u dobroj su formi, ali to ne mijenja činjenicu da dolaze nama u Banjaluku. Mi idemo na pobjedu, kako bismo naplatili proteklu sedmicu dobrih treninga", poručio je mladi srednji bek Borca m:tel.

(MONDO)