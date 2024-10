U kakvim su odnosima bili Rafael Nadal i Novak Đoković? U trenucima kada Španac ide u penziju, mora se reći da su bili u korektnim - ni prijatelji ni neprijatelji - s tim da jednu stvar Nole nikada neće moći da oprosti Rafi.

Španski teniser Rafael Nadal završio je karijeru. Odlučio je da se penzioniše posle višegodišnjih problema sa povredama zbog kojih ne može da pruži ni djelić svog najboljeg tenisa koji smo gledali u posljednje dvije decenije. "Kralj šljake" ostavljao nas je bez teksta svojim partijama na Rolan Garosu, gdje je 14 puta podizao pehar, dok ukupno ima 22 grend slema - još četiri na US Openu, a po dva na Vimbldonu i Australijan openu.

Pamtićemo i 209 sedmica na vrhu ATP liste, zlato na Olimpijskim igrama 2008. godine, čak 36 mastersa, ali i rivalstvo koje je gajio sa Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem. Mediji su uglavnom "forsirali" priču o rivalstvu sa Švajcarcem, dok je ono sa Noletom još i značajnije, kada se zna da su čak 60 puta "ukrstili rekete".

I ne samo to, često su bili na suprotstavljenim stranama i sve je počelo još prije 18 godina. Slučajnost ili ne, ali prvi međusobni meč odigrali su baš u Parizu, kada je Đoković morao da preda zbog povrede leđa, pa je već tada moglo da se osjeti da će nas godinama kasnije čekati još mnogo njihovih nezaboravnih duela dvojice titana ovog sporta. I već u izjavama poslije susreta moglo je da se osjeti da nas čeka nešto veliko...

Ko je prvi počeo - Novak ili Nadal?

"Da li mi je žao Đokovića? Sam je kriv!": Novak sve može da oprosti Nadalu, ali jedno nikada

"Igrao sam dobro, mislim da sam imao kontrolu, čak i sa problemima sa leđima mislim da smo igrali podjednako dobar tenis. Shvatio sam da ne moram da igram na naročito specijalan način da bih pobijedio Nadala. Mislim da sam mogao da dobijem. Nije nepobjediv. Stavio sam ga u tešku poziciju, nije imao kontrolu", rekao je tada Nole u fudbalskom dresu reprezentacije Francuske, na šta se Nadal na konferenciji za medije samo nasmijao: "Šta je rekao? O da...", počeo je da se smije Španac.

Na konferenciji za medije Nadal je "pecnuo" Đokovića i da zapravo nije bio povrijeđen i to je rezultiralo da njihov odnos od starta ne bude prijateljski, ali se vremenom popravljao. Posebno kada je Nadal "oprostio" Đokoviću za imitacije, pa su se čak zbližili i tokom epskih mečeva koje su igrali, bili su puni poštovanja jedan za drugoga. Ali, Nadal je ipak učinio nešto neoprostivo.

Na muci se poznaju junaci, a Nadal ispao kukavica

Kada je Novak Đoković prolazio kroz sramotan tretman u Australiji 2022. godine, kada su ga držali prvo u hotelu za migrante i deportovali ga na silu uprkos tome što je pobijedio državu na sudu, Rafael Nadal odbio je da mu pomogne. Ne da garantuje vlastima u Australiji, ne da ga izbavi na slobodu, nego je Nadal odbio i da kaže koju pozitivnu riječ za Srbina. To je zaista bilo nečuveno, i ne može da se oprosti.

Da li zbog ličnih uverenja, odnosa prema Đokoviću ili prosto zbog želje da osvoji Australijan open kada njega nema - samo je dolio ulje na vatru i pustio da se srpski teniser gotovo sam bori sa stotinama hiljada onih koji su željeli da ga vide poniženog u Melburnu.

"Da li mi je žao Đokovića? Sam je kriv!": Novak sve može da oprosti Nadalu, ali jedno nikada

"Ne znam... Naravno da to što se dešava nije dobro ni za koga. Ali, ne mogu da imam jasnu sliku o tome jer nemam sve detalje, najiskrenije kažem. Čini se kao teška situacija, ali na kraju dana sve što mogu da kažem da svi prolazimo kroz veoma izazovna vremena, mnoge porodice su propatile posljednje dvije godine tokom pandemije. Naravno da ljudi koji žive u Australiji postaju frustrirani sa ovim slučajem jer su prošli kroz 'lokdaun' i mnogi nisu uspjeli ni da se vrate kući. Iz moje perspektive, sve što mogu da kažem je da vjerujem medicini i onima koji kažu da se vakcinišemo. To je moja perspektiva. Prošao sam kroz situaciju sa korona virusom, vakcinisao se, ako to uradiš - ti nemaš problem da igraš ovde", rekao je tada Rafael Nadal na burnoj konferenciji za medije.

Bolje da je Nadal ćutao, samo je odmogao

"Jedina stvar koja je ovdje jasna je da ako si vakcinisan, možeš da igraš na Australijan openu i svuda drugdje. Svijet je mnogo propato da se ne bismo pridržavali pravila", dodao je Nadal koji je bio u velikoj grupi igrača koji tada na Australijan openu nisu stali uz Đokovića.

Donekle, može da se razumije Nadalov stav, međutim na dodatno pitanje da li sažaljeva Đokovića zbog situacije u kojoj se nalazi - a podsjetimo da je bukvalno priveden na aerodromu i držan u hotelu za migrante - "Bik sa Majorke" je rekao da nema mišljenje na tu temu. Ali ga je ipak dao...

"Da je htio, mogao je da igra u Australiji bez problema. Prošao je kroz još jednu... Uh, napravio je sam odluku i svi snosimo posljedice za svoje odluke, što na kraju nosi nekad konsekvence. Naravno, ne sviđa mi se ta situacija koja se dešava. Na neki način mi ga je žao, ali istovremeno, znao je uslove za dolazak prije nekoliko mjeseci i sam je tako odlučio", zaključak je bio koji je donio Rafael Nadal, kasnije šampion Australijan opena.

A šta Novak kaže o Nadalu?

Javno nikada nije odbrusio Nadalu zbog ovakih riječi tokom Rolan Garosa, štaviše - Nole je uvijek učtivo govorio o njemu. Čak i kada ga je "slao" u penziju na Olimpijskim igrama u Parizu, ukazavši mu najveće poštovanje koje je mogao da dobije u tom trenutku - igrao je protiv njega kao da je na vrhuncu slave.

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", pričao je Novak o svom najvećem rivalu - Nadalu.