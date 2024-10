Najveći rival Rafaela Nadal bio je i ostaće Novak Đoković, iako je čitav svijet zbog marketinga pokušavao da u prvi plan istakne rivalstvo sa Rodžerom Federerom.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Rafael Nadal je odlučio da završi karijeru. Jedan od najvećih tenisera svih vremena nije mogao više da pruži na terenu, povrede su ga potpuno poremetile u posljednje dvije sezone, a uprkos pokušajima da se vrati i postane "onaj stari" - Nadal je sebi morao da prizna poraz i da se povuče, kako ne bi dodatno ugrozio zdravlje.

Posljednje mečeve u svojoj karijeri odigraće krajem novembra u dresu reprezentacije Španije, a čak i da ne uspije da se oprosti osvajanjem titule u Dejvis kupu, Rafael Nadal je iza sebe ostavio toliko priznanja... Najviše ćemo ga pamtiti po tome što je čak 14 puta osvajao Rolan Garos i nikada u istoriji nije se pojavio teniser koji toliko dobro igra na šljaci poput njega, dok su tu još i četiri pehara na US Openu, po dva na Vimbldonu i Australijan openu, Olimpijske igre 2008. i 36 mastersa.

Ipak, ono što ćemo takođe pamtiti su i rivalstva sa Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem, zbog kog je tenis doživio "pik" svoje popularnosti. Mediji su najviše isticali rivalstvo sa Federerom, zvali su ga "Fedal", ali statistika - i još neke stvari - govore da je ipak ono sa Đokovićem bilo iznad.

Vidi opis Svi lagali da je Federer najveći rival Nadalu: Sa Novakom igrao 60 puta, Srbin ga i poslao u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MAST IRHAM/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: PHILIPPE PERUSSEAU/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: HORACIO VILLALOBOS/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: JULIEN DE ROSA/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: DANIEL IRUNGU/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Njih dvojica su odigrala čak 60 mečeva, a posljednji smo gledali na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je Nole pobijedio bez većih problema i to na "domaćem terenu" Bika sa Majorke. To je ujedno bila i 31. pobjeda Đokovića nad Nadalom, mnogi su taj meč nazivali i "posljednji ples", ali se Rafa ljutio i vjerovao da će još moći da igra.

Vjerovali ili ne, čak 28 puta njih dvojica su igrala finala, a 15 je dobio Novak Đoković. Jedino je Nadal uspješniji na Rolan Garosu gdje je dobio osam duela, a ne treba zaboraviti da je Nole jedini koji je tri puta pobijedio Španca na "Šatrijeu".

Vidi opis Svi lagali da je Federer najveći rival Nadalu: Sa Novakom igrao 60 puta, Srbin ga i poslao u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ALBERTO MARTIN/EFE Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: NICOLAS ASFOURI / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: KCS Presse / MEGA / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA/Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", pričao je u jednom intervjuu Novak Đoković naglašavajući da mu je Nadal najveći rival.

Što se tiče rivalstva Nadala i Federera, daleko je od neizvjesnosti kao u slučaju sa Đokovićem. Rafae je dobio čak 24 od 40 duela, dakle osam više. Interesantno je da je ta razlika bila i veća, ali je Federer dobio sedam od posljednjih osam duela.