Zahuktala Gračanica stiže u Banjaluku: Pred ekipom Borca težak zadatak

U odgođenoj utakmici četvrtog kola rukometne Premijer lige BiH, Borac m:tel ugostiće Gračanicu, ekipu koja je ostvarila maksimalan učinak u tri uvodne runde.

Borac m:tel u četvrtom kolu Premijer lige BiH, pred domaćom publikom, odmjeriće snage sa ekipom Gračanice. Inače, ovaj meč je trebao biti odigran prošle subote, ali su katastrofalne poplave, koje su pogodile dijelova BiH, odgodile sva sportska dešavanja pa tako i rukometnu Premijer ligu BiH.

Gračanica u Banjaluku stiže u odličnoj formi s obzirom da je u dosadašnja tri kola prvenstva ostvarila maksimalan učinak - tri pobjede.

S druge strane, tim Irfana Smajlagića se muči na početku nove sezone, zabilježio je pobjedu i dva poraza, pa će duel u dvorani Borik, zakazan za subotu od 19,30 časova, biti od izuzetne važnosti za "crveno-plave".

Trener Borca m:tel Irfan Smajlagić, čija ekipa je u sezonu ušla sa dva poraza, a zatim savladala Leotar, u najavi utakmice je rekao da njegov tim svakodnevno raste, napreduje i da od njega tek treba da se očekuju dobri rezultati.

"Protiv Leotara odigrali smo korektno i upisali dva boda. Na momente je to izgledalo onako kako smo zamislili, međutim još smo u procesu traženja. I forme i profila igrača, naročito onih koji su došli, zatim mijenjanja sistema u odnosu na prošlu godinu... Sve to zahtijeva vrijeme i kvalitetan rad igrača, njihovu koncentraciju i posvećenost, kako bi to mogli što brže unaprijediti. Još smo u fazama stvaranja, tako da smo nestabilni. Ostaje nam da se svaki dan uigravamo, tražimo najbolja rješenja", kaže Smajlagić.

Dodao je da previše ne obraća pažnju na protivnika, nego mu je najvažnija igra njegovog tima. Naravno, ne želi nikoga da potcjenjuje, ali smatra da je u Banjaluci jedino Borac m:tel favorit. Naravno, pod uslovom da bude na nivou koji se od čekuje od "Velikana iz Gospodske".

"Ko god igra protiv nas, igra sa punom energijom. Koji god protivnih da dođe, mi ne očekujemo da će biti neka razlika. Pripremamo se za ekipu koja je prva na tabeli, imaju kvalitet, ali ponavljam da smo sami sebi najveći protivnici. Ako ne budemo pravi, imaćemo problema sa svima. Ako smo OK, onda ćemo dobiti sve. To traženje je proces i to je normalno. Treniramo i očekujemo da napredujemo i pobijedimo. Ne bih htio protivnika da potcijenim ni nas da precijenim, ali mislim da svako ko dođe u Banjaluku ne može očekivati pobjedu. Tj. može očekivati, ali će se namučiti. Tako je i nama", zaključio je Smajlagić.