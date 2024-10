"Na to pitanje odgovor ne zna ni Novak": Đorđe Đoković o temi koja interesuje cijelu Srbiju

Đorđe Đoković potvrdio da Novak ne dolazi u Beograd, a druge njegove planove ne zna.

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Novak Đoković neće učestvovati na "Belgrejd openu 2024", potvrdio je organizator, ujedno i njegov najmlađi brat, Đorđe Đoković. Razlog je naporna sezona i ujedno kasna licenca koju je dobio turnir u Beogradu, tako da Nole nije mogao da mijenja svoj raspored.

Odustao je već od mastersa u Parizu, neizvjesno je njegovo učešće na završnom mastersu u Torinu, a čak ni Đorđe ne zna šta je naumio Nole. "Nisam siguran i da on u ovom trenutku zna, iskreno, tako da je to odluka na njemu, njegovom timu i porodici...", poručio je Đorđe Đoković na RTS: "On je ovu godinu imao jako napornu, koju je krunisao sa zlatnom medaljom na Olimpijskim igrama. Vidjeli ste i da je otkazao i Pariz, koji je nedjelju dana uoči Beograda."

"Belgrejd open 2024" će se održati od 2. do 9. novembra u "Beogradskoj areni". Radovi na adaptaciji "Arene" su naporni, ali će sve biti završeno na vrijeme.

"Ove godine smo zaista dosta kasno dobili licencu. Imamo svega ukupno deset nedjelja za organizaciju ovog događaja. Uvijek smo bili u nezgodnoj situaciji što se tiče organizacije i premještanja iz Beograda u Banja Luku, ali ove godine imamo tu sreću da organizujemo u Beogradskoj areni. Jedna od najljepših hala u Evropi i ta generalno ima sve što je potrebno. Na nama je zaista da uljepšamo prostor po nekim našim potrebama, da postavimo prostor i onako kako ATP to zahtijeva i naravno da učinimo sve da igračima bude što komfornije, te da i publici dovedemo najbolji mogući tenis i da zaista svi uživamo u tom događaju", kazao je organizator ATP turnira.

Podsjetimo, iako neće biti Novaka Đokovića, biće nekoliko i te kako istaknutih igrača. Među njima su Lorenco Muzeti, osvajač bronze u Parizu, polufinalista US opena Frensis Tijafo, pa Aleks de Minor, Tomi Pol i drugi.